Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 10 Luật Thương mại điện tử, năm 2025. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng được hưởng cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù phát triển thương mại điện tử bao gồm:

a) Hộ kinh doanh, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo;

b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong sản xuất, chế biến nông sản và ngành nghề truyền thống;

c) Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật;

d) Người khuyết tật;

đ) Cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số;

e) Tổ chức có trụ sở chính, cá nhân cư trú tại miền núi, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu hỗ trợ người dân bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Ảnh: DƯƠNG THỊ THU HÒA

2. Chính sách hỗ trợ đặc thù cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm:

a) Hỗ trợ chi phí kết nối hạ tầng số, thiết lập gian hàng trên nền tảng thương mại điện tử;

b) Miễn phí hoặc hỗ trợ chi phí đào tạo, tập huấn về thương mại điện tử;

c) Hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính;

d) Tạo điều kiện tiếp cận các chính sách ưu đãi về chuyển đổi số quốc gia và chương trình khuyến khích đổi mới sáng tạo;

đ) Xây dựng mô hình điểm về thương mại điện tử tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

3. Căn cứ nhu cầu và tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, Chính phủ, chính quyền địa phương cấp tỉnh quy định chi tiết về đối tượng, nội dung, chính sách hỗ trợ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.