Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 33 Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-VPQH ngày 5-2-2026 của Văn phòng Quốc hội quy định về Luật Căn cước. Cụ thể như sau:

1. CCĐT có giá trị chứng minh về căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào CCĐT của người được cấp CCĐT để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân.

2. Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, thực hiện các giao dịch và hoạt động khác, nếu phát hiện có sự khác nhau giữa thông tin in trên thẻ căn cước hoặc thông tin lưu trữ trong bộ phận lưu trữ được mã hóa của thẻ căn cước với thông tin trong CCĐT thì cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin trong CCĐT.

3. Trường hợp người được cấp CCĐT đã xuất trình CCĐT theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đó không được yêu cầu người được cấp CCĐT xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được tích hợp vào CCĐT.

* Bạn đọc Phạm Văn Vượng ở xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị, hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về niên hạn sử dụng của xe cơ giới?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 40 Văn bản hợp nhất số 55/VBHN-VPQH ngày 23-3-2026 của Văn phòng Quốc hội về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Cụ thể như sau:

1. Niên hạn sử dụng của xe cơ giới được tính bắt đầu từ năm sản xuất xe đến hết ngày 31- 12 của năm hết niên hạn sử dụng.

2. Niên hạn sử dụng của xe cải tạo được quy định như sau:

a) Xe có niên hạn sử dụng cải tạo thành xe không có niên hạn sử dụng thì áp dụng quy định về niên hạn của xe trước khi cải tạo;

b) Xe không có niên hạn sử dụng cải tạo thành xe có niên hạn sử dụng thì áp dụng quy định về niên hạn của xe sau khi cải tạo;

c) Xe ô tô chở người có số người cho phép chở từ 09 người trở lên (không kể người lái xe), xe ô tô chở người chuyên dùng cải tạo thành xe ô tô chở hàng (kể cả xe ô tô chở hàng chuyên dùng); xe chở người 4 bánh có gắn động cơ cải tạo thành xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ thì được áp dụng quy định về niên hạn của xe sau cải tạo.

3. Các trường hợp xe cơ giới không áp dụng niên hạn sử dụng bao gồm:

a) Xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô chở người có số người cho phép chở đến 8 người (không kể người lái xe), xe ô tô chuyên dùng, rơ moóc, sơ mi rơ moóc;

b) Xe cơ giới của Quân đội, Công an phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.