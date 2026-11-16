[Hỏi-đáp] Người đứng đầu phải thực hiện cam kết nêu gương như thế nào và kết quả cam kết được sử dụng ra sao trong công tác cán bộ?

Hỏi: Người đứng đầu phải thực hiện cam kết nêu gương như thế nào và kết quả cam kết được sử dụng ra sao trong công tác cán bộ?

Trả lời: Người đứng đầu phải công khai cam kết cá nhân và tiêu chí nêu gương cụ thể. Việc công khai tạo căn cứ để tập thể và nhân dân theo dõi, giám sát; nội dung gắn trực tiếp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chỉ thị số 07-CT/TW lấy kết quả thực hiện cam kết làm điều kiện để đánh giá, xếp loại đảng viên và quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. Yêu cầu này ràng buộc trách nhiệm cá nhân, khắc phục tình trạng hứa hẹn chung chung, không đo đếm được.

Gắn nêu gương với công tác cán bộ là thể hiện luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” (*).

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(*) Sđd, t.5, tr.280.