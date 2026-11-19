Hỏi: Người dân được tham gia giám sát đạo đức, lối sống và việc thực thi công vụ của cán bộ qua những hình thức nào theo Chỉ thị số 07-CT/TW?

Trả lời: Chỉ thị số 07-CT/TW yêu cầu phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, báo chí và nhân dân đối với đạo đức, lối sống, việc thực thi công vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp.

Từ các nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị, người dân có thể tham gia giám sát theo ba cách: (1) thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể; (2) phản ánh trực tiếp qua các cơ chế phản hồi số do Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thiết lập; (3) theo dõi thông tin công vụ được công khai, minh bạch theo quy định.

Quyền giám sát của nhân dân phù hợp với tư tưởng dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân” (*).

(*) Sđd, t.6, tr.232.