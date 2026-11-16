[Hỏi-đáp] Kết quả học tập, thực hành theo Bác được đánh giá bằng những thước đo nào?

Hỏi: Kết quả học tập, thực hành theo Bác được đánh giá bằng những thước đo nào?

Trả lời: Chỉ thị số 07-CT/TW lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo. Cách đánh giá chuyển từ đếm số lượng hoạt động sang đo kết quả cụ thể.

Thước đo này được áp dụng trong kiểm tra, giám sát và công tác cán bộ. Ban Tổ chức Trung ương được giao bổ sung tiêu chí học tập, thực hành theo Bác vào khung đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm; coi đây là tiêu chí quan trọng trong công tác cán bộ.

Thước đo đó cụ thể hóa lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”[1].

[1] Sđd, t.4, tr.65.