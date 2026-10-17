[Hỏi-Đáp] Hướng dẫn thủ tục cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công với cách mạng

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tri ân các thương binh, bệnh binh và người có công cách mạng đang điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất, tháng 7/2026. (Ảnh: QUANG ANH)

Trả lời: Theo hướng dẫn của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, công dân thực hiện thủ tục cấp "giấy xác nhận thân nhân của người có công với cách mạng" theo các bước sau.

Người dân cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết, cách thức nộp hồ sơ và thời hạn giải quyết, từ đó chủ động thực hiện thủ tục thuận tiện, tiết kiệm thời gian và công sức.

1. Thông tin chung về thủ tục

Tên thủ tục: Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công với cách mạng.

Mã thủ tục: 1.010833.

Lĩnh vực: Người có công.

Cơ quan giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú theo quy định.

Kết quả giải quyết: Giấy xác nhận thân nhân của người có công với cách mạng.

2. Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị

Để quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thuận lợi, người dân cần chuẩn bị các giấy tờ theo quy định của thủ tục hành chính, gồm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công: 1 bản chính theo mẫu quy định.

2. Giấy tờ chứng minh liên quan đến người có công: Bản sao có chứng thực của giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ theo quy định, như giấy chứng nhận người có công hoặc giấy tờ hợp pháp khác chứng minh diện người có công và thông tin liên quan.

Người dân cần căn cứ vào từng trường hợp cụ thể để chuẩn bị đúng loại giấy tờ được yêu cầu. Trường hợp chưa rõ thành phần hồ sơ, người dân nên liên hệ Điểm hỗ trợ dịch vụ công số để được hướng dẫn trước khi nộp.

Cần lưu ý, đối với thông tin đã được khai thác, xác thực từ cơ sở dữ liệu theo quy định, người dân không phải nộp lại giấy tờ hoặc xuất trình thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền khai thác, sử dụng hợp lệ.

Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Lệ phí: Không.

Hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính theo quy định và điều kiện tiếp nhận thực tế.

3. Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia

Công dân truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bước 1: Công dân truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia theo địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn. Sau đó chọn "Đăng nhập" ở góc trên bên phải màn hình.

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID

Công dân nhập: Số định danh cá nhân mật khẩu. Sau đó chọn “Đăng nhập”. Hệ thống sẽ yêu cầu xác thực đăng nhập.

Công dân thực hiện bằng một trong hai cách: Nhập mã xác nhận được gửi về ứng dụng VNeID; hoặc quét mã QR bằng ứng dụng VNeID trên điện thoại.

Sau khi xác nhận, nhập mật mã Passcode trên ứng dụng và nhấn “Xác nhận” để hoàn tất đăng nhập.

Bước 3: Tìm kiếm thủ tục

Tại ô tìm kiếm, công dân nhập từ khóa: Cấp giấy xác nhận thân nhân của Người có công với cách mạng hoặc nhập mã thủ tục là: "1.010833" và nhấn vào biểu tượng tìm kiếm hình kính lúp, hệ thống sẽ đề xuất kết quả để công dân lựa chọn.

Bước 4: Công dân chọn đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Công dân chọn thủ tục: cấp giấy xác nhận thân nhân của Người có công với cách mạng.

Sau đó chọn Tỉnh/Thành phố - Chọn xã thực hiện thủ tục - Nhấn “Đồng ý” và chọn chức năng "Nộp trực tuyến".

Bước 5: Hệ thống sẽ tự động điều hướng sang Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ, để thực hiện thao tác nhập thông tin hồ sơ

Bước 6: Đính kèm thành phần Hồ sơ

Bước 7: Chọn hình thức nhận kết quả, hồ sơ được nộp thành công

Theo Bộ Nội vụ, hiện cả nước đã xác nhận được hơn 9,2 triệu người có công, trong đó có hơn 1,2 triệu liệt sĩ; hơn 650 nghìn thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; hơn 132 nghìn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; hơn 320 nghìn người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.