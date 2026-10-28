Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Điều kiện và thời gian hưởng chế độ thai sản

Trả lời: Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024 quy định lao động nữ sinh con được hưởng chế độ thai sản khi đã đóng BHXH bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh con. Lao động nữ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản mà chấm dứt hợp đồng lao động, thôi việc hoặc nghỉ việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Bà Nông Thị Huệ ở xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, hỏi: Lao động nữ sinh con được nghỉ hưởng chế độ thai sản trong thời gian bao lâu? Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như thế nào?

Trả lời: Theo Luật BHXH năm 2024 và các quy định của pháp luật: Lao động nữ sinh con thứ nhất, được nghỉ tổng cộng 6 tháng trước và sau khi sinh (trong đó, thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng); sinh con thứ hai (từ ngày 1-7-2026 trở đi), được nghỉ tổng cộng 7 tháng trước và sau khi sinh; sinh đôi trở lên: Tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con thì người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Cũng theo Luật BHXH năm 2024, lao động nam đang tham gia BHXH bắt buộc khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản với thời gian như sau: 5 ngày làm việc; 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi; trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc; trường hợp sinh ba trở lên thì được nghỉ thêm 3 ngày làm việc cho mỗi con tính từ con thứ ba trở đi; trường hợp vợ sinh đôi phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc; trường hợp sinh ba trở lên phải phẫu thuật thì được nghỉ thêm 3 ngày làm việc cho mỗi con tính từ con thứ ba trở đi.

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