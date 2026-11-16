[Hỏi-đáp] Chỉ thị số 07-CT/TW yêu cầu gì đối với cán bộ trong đổi mới tư duy và tháo gỡ điểm nghẽn?

Hỏi: Chỉ thị số 07-CT/TW yêu cầu gì đối với cán bộ trong đổi mới tư duy và tháo gỡ điểm nghẽn?

Trả lời: Theo Chỉ thị số 07-CT/TW, học tập, thực hành theo Bác trước hết là về bản lĩnh và tư duy đổi mới: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung; tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển.

Đi cùng yêu cầu đó là biện pháp về cán bộ: kịp thời thay thế cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu bản lĩnh đổi mới, không dám quyết, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm.

Để người dám làm yên tâm hành động, Đảng ủy Chính phủ được giao thể chế hóa quy định pháp luật, tạo cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung. Ràng buộc trách nhiệm đi liền với bảo vệ người đổi mới là cách vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: người lãnh đạo phải “khiến cho cán bộ có gan phụ trách, có gan làm việc”[1].

[1] Sđd, t.5, tr.320.