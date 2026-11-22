Hỏi: Chỉ thị số 07-CT/TW xác định giá trị của Di sản Hồ Chí Minh và nhiệm vụ giữ gìn, phát huy giá trị di sản như thế nào?

Trả lời: Chỉ thị khẳng định Di sản Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc, được kết tinh từ cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách của Người; là nguồn sức mạnh, động lực to lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn phát triển mới.

Nhiệm vụ đặt ra là nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong giữ gìn, phát huy giá trị Di sản Hồ Chí Minh; tập trung nghiên cứu, làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của di sản trước yêu cầu mới. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì nghiên cứu, chú trọng nội dung về bản lĩnh, tư duy kiến tạo phát triển và đạo đức công vụ; số hóa dữ liệu Di sản Hồ Chí Minh.

Phát huy giá trị di sản là đưa tư tưởng của Người vào giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.