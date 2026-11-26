Hỏi: Chỉ thị số 07-CT/TW vận dụng những luận điểm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ?

Trả lời: Chỉ thị đặt mục tiêu góp phần xây dựng Đảng thật sự “là đạo đức, là văn minh”, đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng”, “vừa chuyên”.

Tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng (năm 1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”[1]. Trong Di chúc, Người căn dặn: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”[2]; đồng thời yêu cầu đào tạo thế hệ trẻ thành “những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa ‘hồng’ vừa ‘chuyên’”[3].

“Hồng” là phẩm chất chính trị, đạo đức; “chuyên” là năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức thực hiện. Hai yêu cầu thống nhất, không tách rời; thiếu một trong hai, cán bộ không đáp ứng được nhiệm vụ của giai đoạn phát triển mới.

[1] Sđd, t.12, tr.403.

[2] Sđd, t.15, tr.611-612.

[3] Sđd, t.15, tr.612.