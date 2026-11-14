[Hỏi-đáp] Chỉ thị số 07-CT/TW kế thừa và phát triển những nội dung nào của Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị?

Hỏi: Chỉ thị số 07-CT/TW kế thừa và phát triển những nội dung nào của Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”?

Trả lời: Chỉ thị số 07-CT/TW đánh giá: qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, việc học tập và làm theo Bác góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn ngừa có hiệu quả suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; củng cố niềm tin của Nhân dân. Hạn chế là ở một số nơi còn hình thức, thiếu chiều sâu; chưa chú trọng đúng mức việc thực hành, vận dụng phương pháp Hồ Chí Minh; chưa tạo chuyển biến thực chất từ nhận thức sang hành động.

Nội dung kế thừa là gắn học tập với nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm nêu gương và giải quyết vấn đề bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nội dung phát triển gồm bốn điểm: (1) chuyển từ “làm theo” sang “thực hành”, bổ sung thành tố “phương pháp”; (2) nâng nêu gương thành phương thức lãnh đạo; (3) đánh giá bằng sản phẩm cụ thể; (4) kiểm tra, giám sát kết quả thay cho kiểm tra kế hoạch. Bước chuyển sang thực hành thống nhất với chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì học vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy” (*).

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(*) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.6, tr.361.