[Hỏi-đáp] Chỉ thị số 07-CT/TW đặt yêu cầu gì về xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ?

Hỏi: Chỉ thị số 07-CT/TW đặt yêu cầu gì về xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ?

Trả lời: Chỉ thị số 07-CT/TW yêu cầu gắn học tập, thực hành theo Bác với xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ, trách nhiệm thực thi công vụ và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên.

Trọng tâm là xây dựng, thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; hình thành đội ngũ cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Chuẩn mực cốt lõi của văn hóa công vụ là phục vụ nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: các cơ quan của Chính phủ “đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân” (*).

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(*) Sđd, t.4, tr.64-65.