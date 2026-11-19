Hỏi: Chỉ thị số 07-CT/TW đặt ra yêu cầu gì về thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên?

Trả lời: Thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí thuộc nhóm tiêu chí đạo đức công vụ và kỷ luật thực thi trong đánh giá trách nhiệm nêu gương, tức là căn cứ đánh giá cán bộ, không chỉ là yêu cầu tự tu dưỡng.

Chỉ thị số 07-CT/TW yêu cầu gắn kiểm tra, giám sát việc học tập, thực hành theo Bác với thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng về đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và trì trệ. Chậm trễ, né tránh trong thực thi công vụ cũng gây lãng phí thời gian, cơ hội phát triển.

Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích: “Kiệm là thế nào? Là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi” [1]; đồng thời nhấn mạnh: “muốn trừ sạch nạn tham ô, lãng phí, thì trước mắt phải tẩy sạch bệnh quan liêu” [2].

[1] Sđd, t.6, tr.122.

[2] Sđd, t.7, tr.357.