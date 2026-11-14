[Hỏi-đáp] Chỉ thị số 07-CT/TW đặt ra yêu cầu gì đối với việc thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh?

Hỏi: Chỉ thị số 07-CT/TW đặt ra yêu cầu gì đối với việc thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh?

Trả lời: Chỉ thị xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên; phải chuyển mạnh sang thực hành thường xuyên, tự giác, thiết thực, gắn với chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ và kết quả phục vụ Nhân dân.

Nội dung thực hành gắn với trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, sát dân, vì dân. Cốt lõi là vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người vào các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong quan hệ với Nhân dân, Chỉ thị đặt yêu cầu thực hiện tốt quan điểm “dân là gốc”: tôn trọng, lắng nghe, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng. Yêu cầu này thể hiện nhất quán tư tưởng của Người: “Gốc có vững cây mới bền, /Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân” (*).

--------------------

* Sđd, t.5, tr.502.