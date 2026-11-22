Hỏi: Chỉ thị số 07-CT/TW đặt ra yêu cầu gì đối với việc phát ngôn, ứng xử của cán bộ, đảng viên trên mạng xã hội?

Trả lời: Chỉ thị yêu cầu tăng cường kỷ luật phát ngôn, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng; chủ động lan tỏa thông tin chính thống, tích cực; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác trực diện các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc.

Ứng xử trên không gian mạng là một bộ phận của văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên; mỗi người chịu trách nhiệm về nội dung mình đăng tải, bình luận, chia sẻ.