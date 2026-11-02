Hội đàm và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2029 giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Xiêng Khoảng.

Dự Hội đàm có các đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành của hai tỉnh.

Các đại biểu tỉnh Sơn La dự Hội đàm.

Các đại biểu tỉnh Xiêng Khoảng dự Hội đàm.

Các đại biểu xem phóng sự đánh giá kết quả hợp tác giữa tỉnh Sơn La với tỉnh Xiêng Khoảng.

Giai đoạn 2022 - 2026, mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Xiêng Khoảng tiếp tục được duy trì, củng cố và phát triển. Hai tỉnh, đã chủ động triển khai linh hoạt các nội dung trong Biên bản thỏa thuận đã ký kết, nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực, y tế, bảo đảm an ninh trật tự và giao lưu nhân dân đạt được nhiều kết quả thực chất. Tỉnh Sơn La tích cực chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao và phát triển nông nghiệp trên đất dốc; phối hợp khảo sát, lựa chọn địa điểm phù hợp phục vụ cho các mô hình trồng cây ăn quả và cây lâm nghiệp tại Xiêng Khoảng; tiếp nhận 180 Lưu học sinh của tỉnh Xiêng Khoảng sang học tập, đào tạo các trình độ cao đẳng, đại học, liên thông đại học, thạc sĩ, Trung cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng tiếng Việt tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh Sơn La. Lực lượng vũ trang hai tỉnh đã tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ giải quyết những vụ việc liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng, chống âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của mỗi tỉnh, củng cố vững chắc tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội đàm.

Phát biểu chào mừng Đoàn đại biểu tỉnh Xiêng Khoảng, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm bày tỏ vui mừng, phấn khởi được đón tiếp Đoàn sang thăm, làm việc và ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026–2029 với tỉnh Sơn La. Đồng thời nhấn mạnh, đây là dịp quan trọng để hai bên cùng nhìn lại những việc đã làm được, trao đổi thẳng thắn những vấn đề cần quan tâm; thống nhất và đi đến ký kết các nội dung hợp tác phù hợp với điều kiện thực tiễn và thế mạnh của mỗi tỉnh. Tỉnh Sơn La mong muốn hai tỉnh tiếp tục giữ gìn, phát huy tình cảm hữu nghị, đoàn kết và sự tin cậy lẫn nhau; quan tâm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực có nhiều tiềm năng và thế mạnh theo hướng thiết thực, hiệu quả và gắn bó hơn nữa; góp phần củng cố, tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

Đồng chí Phu Vông - Ùn Khăm Sẻn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Xiêng Khoảng phát biểu tại Hội đàm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Xiêng Khoảng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của lãnh đạo tỉnh Sơn La; đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Sơn La trên các lĩnh vực, nhất là đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Xiêng Khoảng thời gian qua. Đồng thời, mong muốn tỉnh Sơn La tiếp tục hợp tác với tỉnh Xiêng Khoảng trên các lĩnh vực, đặc biệt là phối hợp đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp, phát triển du lịch hiệu quả… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Lào - Việt Nam.

Tỉnh Sơn La và tỉnh Xiêng Khoảng ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2029.

Tỉnh Sơn La và tỉnh Xiêng Khoảng ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2029

Tại cuộc Hội đàm, hai tỉnh thảo luận, thống nhất, ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2029, tập trung vào các nội dung: Tiếp tục phối hợp tuyên truyền sâu, rộng về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Xiêng Khoảng nói riêng. Phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng những sự kiện trọng đại trong quan hệ hai nước, đặc biệt là kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2027. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn hai tỉnh. Tăng cường phối hợp tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế của hai tỉnh; phối hợp tổ chức các hội chợ triển lãm thương mại để giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa của địa phương; phối hợp nghiên cứu thực hiện tuyển sinh đào tạo nguồn nhân lực căn cứ vào nhu cầu và điều kiện thực tế của mỗi tỉnh. Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, tạo điều kiện cho các đoàn công tác của hai tỉnh sang thăm, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tặng quà cho tỉnh Xiêng Khoảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Xiêng Khoảng tặng quà cho tỉnh Sơn La.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu tham quan ảnh trưng bày các hoạt động giữa hai tỉnh.

Các đại biểu thăm gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh Sơn La.