Dự Hội đàm có các đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành của hai tỉnh.

Hội đàm và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2029 giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Xay Sổm Bun.

Các đại biểu tỉnh Sơn La dự Hội đàm.

Các đại biểu tỉnh Xay Sổm Bun dự Hội đàm.

Các đại biểu xem phóng sự đánh giá kết quả hợp tác giữa tỉnh Sơn La với tỉnh Xay Sổm Bun.

Giai đoạn 2022 - 2026, mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Xay Sổm Bun tiếp tục được duy trì, củng cố và phát triển. Hai tỉnh đã chủ động triển khai linh hoạt các nội dung trong Biên bản thỏa thuận đã ký kết, nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực, y tế, bảo đảm an ninh trật tự và giao lưu nhân dân đạt được nhiều kết quả thực chất. Hai tỉnh duy trì các hoạt động hội đàm, trao đổi đoàn các cấp hằng năm nhằm chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý và thúc đẩy tiềm năng hợp tác về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tỉnh Xay Sổm Bun đã cử các đoàn công tác của ngành nông lâm nghiệp sang thăm, học tập và khảo sát các mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu tại Sơn La. Tỉnh Sơn La tiếp nhận 196 lưu học sinh của tỉnh Xay Sổm Bun sang học tập, đào tạo các trình độ cao đẳng, đại học, liên thông đại học, thạc sĩ, trung cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng tiếng Việt. Lực lượng vũ trang hai tỉnh đã tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ giải quyết những vụ việc liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật; phòng, chống âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của mỗi tỉnh, củng cố vững chắc tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội đàm.

Phát biểu chào mừng Đoàn đại biểu tỉnh Xay Sổm Bun, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm bày tỏ vui mừng, phấn khởi được đón tiếp Đoàn sang thăm, làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026–2029 với tỉnh Sơn La. Đồng thời nhấn mạnh, đây là dịp quan trọng để hai bên cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được, trao đổi thẳng thắn những vấn đề cần quan tâm; thống nhất và ký kết các nội dung hợp tác phù hợp với điều kiện thực tiễn và thế mạnh của mỗi tỉnh. Tỉnh Sơn La mong muốn hai tỉnh tiếp tục giữ gìn, phát huy tình cảm hữu nghị, đoàn kết và sự tin cậy lẫn nhau; đồng thời, quan tâm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực có nhiều tiềm năng và thế mạnh theo hướng thiết thực, hiệu quả và gắn bó hơn nữa. Tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; mở rộng hợp tác về thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch. Phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống các loại tội phạm; kịp thời trao đổi thông tin, cùng giải quyết những vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển.

Đồng chí Phoi Khăm - Hùng Bun Nhuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Xay Sổm Bun phát biểu tại Hội đàm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Xay Sổm Bun cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của lãnh đạo tỉnh Sơn La; đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Sơn La trên các lĩnh vực trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn tỉnh Sơn La tiếp tục hợp tác với tỉnh Xay Sổm Bun trên các lĩnh vực, đặc biệt là phối hợp đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, tạo điều kiện cho các đoàn công tác của hai tỉnh sang thăm, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Lào - Việt Nam.

Tỉnh Sơn La và tỉnh Xay Sổm Bun ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2029.

Tỉnh Sơn La và tỉnh Xay Sổm Bun ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2029.

Tại cuộc Hội đàm, hai tỉnh thảo luận, thống nhất, ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2029, tập trung vào các nội dung: Tiếp tục phối hợp tuyên truyền sâu, rộng về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Xay Sổm Bun nói riêng. Phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng những sự kiện trọng đại trong quan hệ hai nước, đặc biệt là kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2027. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn hai tỉnh. Tăng cường phối hợp tuyên truyền, quảng bá giới thiệu tiềm năng, lợi thế của hai tỉnh; phối hợp tổ chức các hội chợ triển lãm thương mại; xây dựng các tour du lịch liên kết giữa hai tỉnh, quảng bá hình ảnh danh lam thắng cảnh địa phương. Phối hợp nghiên cứu thực hiện tuyển sinh đào tạo nguồn nhân lực căn cứ vào nhu cầu và điều kiện thực tế của mỗi tỉnh. Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, tạo điều kiện cho các đoàn công tác của hai tỉnh sang thăm, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tặng quà cho tỉnh Xay Sổm Bun.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Xay Sổm Bun tặng quà cho tỉnh Sơn La.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.