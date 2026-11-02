Dự Hội đàm có đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành của hai tỉnh.

Hội đàm và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2029 giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn.

Các đại biểu tỉnh Sơn La dự Hội đàm.

Các đại biểu tỉnh Hủa Phăn dự Hội đàm.

Các đại biểu xem phóng sự đánh giá kết quả hợp tác giữa tỉnh Sơn La với tỉnh Hủa Phăn.

Sơn La và Hủa Phăn là hai tỉnh có chung đường biên giới tiếp giáp nhau dài hơn 242 km. Giai đoạn 2024-2026, mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn tiếp tục được duy trì, củng cố và phát triển. Hai tỉnh đã chủ động triển khai linh hoạt các nội dung trong Biên bản thỏa thuận đã ký kết, nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm an ninh trật tự, y tế và giao lưu nhân dân đạt được nhiều kết quả thực chất. Tích cực phối hợp tổ chức các sự kiện đối ngoại như: Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 2 và Lễ công bố khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập (Sơn La) - Pa Háng (Hủa Phăn); phối hợp tổ chức thành công Ngày hội du lịch văn hóa Sơn La - Hủa Phăn năm 2024 tại tỉnh Hủa Phăn. Tỉnh Sơn La đã hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ tỉnh Hủa Phăn trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, lâm nghiệp; tiếp nhận 103 lưu học sinh của tỉnh Hủa Phăn sang học tập, đào tạo các trình độ cao đẳng, đại học, liên thông đại học, thạc sĩ, trung cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng tiếng Việt. Lực lượng vũ trang hai tỉnh đã tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ, giải quyết những vụ việc, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của mỗi tỉnh, củng cố vững chắc tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội đàm.

Phát biểu chào mừng Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm bày tỏ vui mừng, phấn khởi được đón tiếp Đoàn sang thăm, làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2029 với tỉnh Sơn La. Đồng thời nhấn mạnh, đây là dịp quan trọng để hai bên cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được, trao đổi những vấn đề cần quan tâm; thống nhất và ký kết các nội dung hợp tác phù hợp với điều kiện thực tiễn và thế mạnh của mỗi tỉnh. Tỉnh Sơn La mong muốn hai tỉnh sẽ tiếp tục giữ gìn, phát huy tình cảm hữu nghị, đoàn kết và sự tin cậy lẫn nhau; quan tâm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực có nhiều tiềm năng và thế mạnh theo hướng thiết thực, hiệu quả và gắn bó hơn nữa. Mở rộng hợp tác về thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, du lịch; tạo điều kiện để các cơ quan chuyên môn, các địa phương và doanh nghiệp hai tỉnh gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu cơ hội hợp tác phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi bên. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống các loại tội phạm; kịp thời trao đổi thông tin, cùng giải quyết những vấn đề phát sinh, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Đồng chí Phút Phăn - Kẹo Vông Xay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại Hội đàm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của lãnh đạo tỉnh Sơn La; đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Sơn La trên các lĩnh vực trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn tỉnh Sơn La tiếp tục hợp tác với tỉnh Hủa Phăn trên các lĩnh vực, đặc biệt là phối hợp đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp, phát triển du lịch hiệu quả, đẩy mạnh liên kết hợp tác trong sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp hai tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới theo quy định của pháp luật hai nước… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Lào - Việt Nam.

Tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2029.

Tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2029.

Tại cuộc Hội đàm, hai tỉnh thảo luận, thống nhất, ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2029, tập trung vào các nội dung: Tiếp tục phối hợp tuyên truyền sâu, rộng về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn nói riêng. Phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng những sự kiện trọng đại trong quan hệ hai nước, đặc biệt là kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2027. Tăng cường phối hợp tuyên truyền, quảng bá giới thiệu tiềm năng, lợi thế của hai tỉnh; phối hợp tổ chức các hội chợ triển lãm thương mại. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã của hai tỉnh nắm thông tin về các dự án đầu tư, sản xuất, chuỗi cung ứng. Phối hợp nghiên cứu thực hiện tuyển sinh đào tạo nguồn nhân lực căn cứ vào nhu cầu và điều kiện thực tế của mỗi tỉnh. Hợp tác xây dựng tour du lịch Sơn La - Hủa Phăn - Luông Pha Bang; phối hợp liên kết xây dựng các quy trình, thủ tục xuất nhập cảnh thuận lợi, nhanh chóng cho khách du lịch, các doanh nghiệp về du lịch giữa hai bên…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tặng quà cho tỉnh Hủa Phăn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn tặng quà cho tỉnh Sơn La.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu tham quan ảnh trưng bày.