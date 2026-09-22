Hội đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa HĐND tỉnh Sơn La và HĐND tỉnh Hủa Phăn
Ngày 21/9, tại tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa DCND Lào, Đoàn công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La, do đồng chí Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã hội đàm, trao đổi kinh nghiệm với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa DCND Lào.
Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Hủa Phăn, có đồng chí: Phút Phăn-Kẹo Vông Xay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND tỉnh Hủa Phăn.
Trong không khí thắm tình đoàn kết, hai bên tập trung trao đổi kết quả hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các nội dung liên quan đến công tác tổ chức hoạt động của HĐND tỉnh; hoạt động giám sát tại kỳ họp; hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn; việc tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với những người giữ các chức vụ do HĐND tỉnh bầu; hoạt động giám sát chuyên đề, thẩm tra của Thường trực HĐND tỉnh, giám sát giữa hai kỳ họp; công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và theo dõi việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân...
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/doi-ngoai/hoi-dam-trao-doi-kinh-nghiem-giua-hdnd-tinh-son-la-va-hdnd-tinh-hua-phan-tt9uO4uvR.html