Đoàn Đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước 3 tỉnh Bắc Lào có đồng chí Sôm Phon Si Ụ Đôm Phăn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Luông Pha Bang; đồng chí Văn Na Kẻo Săn Tị - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh U Đôm Xay và đồng chí Văn Mạ Ni Han Nạ Vông - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Phông Sa Lỳ làm trưởng Đoàn.

Tại hội đàm, đồng chí Tống Thanh Bình – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong thời gian qua. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì tích cực, thu ngân sách vượt dự toán; công tác Mặt trận được đổi mới theo hướng hướng mạnh về cơ sở. Từ năm 2022 đến nay, MTTQ các cấp đã tổ chức trên 300 cuộc giám sát, 81 hội nghị phản biện xã hội; vận động Quỹ “Vì người nghèo” trên 24 tỷ đồng, đặc biệt hoàn thành xóa 9.797 nhà tạm, nhà dột nát với nguồn lực huy động trên 105 tỷ đồng và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận.

Quang cảnh hội đàm.

Đoàn Đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước 3 tỉnh Bắc Lào.

Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu.

Phát biểu tại hội đàm, Trưởng đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước các tỉnh U Đôm Xay, Luông Pha Bang và Phông Sa Lỳ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đoàn kết của tỉnh Lai Châu; đồng thời thông tin kết quả phát triển kinh tế - xã hội và công tác Mặt trận tại địa phương. Các đại biểu đánh giá cao những thành tựu nổi bật của tỉnh Lai Châu, đặc biệt là công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đồng chí trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Ủy ban mặt trận Lào xây dựng đất nước 3 tỉnh: Luông Pha Bang, U Đôm Xay và Phông Sa Lỳ.

Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị và cởi mở, đại biểu hai Bên đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và cách làm hiệu quả trong công tác Mặt trận. Nội dung trọng tâm gồm: công tác giám sát và phản biện xã hội ở cơ sở; triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chăm lo an sinh xã hội; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để mở rộng kênh nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân cũng như công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới giữ gìn an ninh trật tự.

Đồng chí Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội đàm.

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Tống Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, những kinh nghiệm được chia sẻ tại hội đàm là cơ sở thiết thực để tổ chức Mặt trận các tỉnh vận dụng sáng tạo vào thực tiễn địa phương. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Mặt trận các tỉnh tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; đồng thời phối hợp chặt chẽ trong vận động nhân dân vùng biên chấp hành pháp luật, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước 3 tỉnh: Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay, Luông Pha Bang ký kết Biên bản hội đàm, tiếp tục củng cố, vun đắp và phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai Bên.

Kết thúc hội đàm, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước 3 tỉnh: Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay, Luông Pha Bang đã ký kết Biên bản hội đàm, ghi nhận những kết quả trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác Mặt trận giữa hai Bên; thể hiện quyết tâm tiếp tục củng cố, vun đắp và phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam – Lào. Các Bên cũng thống nhất hội đàm lần tiếp theo sẽ được tổ chức tại tỉnh Luông Pha Băng vào năm 2028.

Đồng chí Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quà của tỉnh Lai Châu cho Đoàn Đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước 3 tỉnh.

Đại diện Đoàn Đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước 3 tỉnh tặng quà đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu.

Dịp này, Đoàn Đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước 3 tỉnh đã trao tặng quà lưu niệm, thể hiện tình cảm hữu nghị, sự trân trọng và tinh thần đoàn kết, hợp tác gắn bó giữa Lai Châu với các tỉnh Bắc Lào.