Hội đàm trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn giữa LĐLĐ tỉnh Sơn La với Liên hiệp công đoàn 4 tỉnh nước CHDCND Lào

Hội đàm trao đổi kinh nghiệm công tác công đoàn.

Dự hội đàm có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Sơn La; đoàn công tác của Liên hiệp Công đoàn 4 tỉnh nước CHDCND Lào.

Các đại biểu dự hội đàm.

Trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, LĐLĐ tỉnh Sơn La và Liên hiệp Công đoàn các tỉnh nước bạn Lào đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; kết quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động của mỗi tỉnh.

Các đại biểu Liên hiệp công đoàn 4 tỉnh nước CHDCND Lào dự hội đàm.

Phát biểu khai mạc Hội đàm, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Việc tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động công đoàn là nhiệm vụ quan trọng, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa tổ chức công đoàn hai nước. Những năm qua, LĐLĐ tỉnh Sơn La luôn duy trì hiệu quả các hoạt động phối hợp với Liên hiệp Công đoàn các tỉnh Bắc Lào; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng tuyên truyền, vận động đoàn viên, nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, chung tay xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc hội đàm.

Đại diện Liên hiệp Công đoàn các tỉnh bạn Lào cảm ơn sự đón tiếp trọng thị từ phía tỉnh Sơn La, mong muốn LĐLĐ tỉnh Sơn La tiếp tục hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách; chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức phong phú nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.

Đồng chí Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại hội đàm.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh điều hành thảo luận.

Tại hội đàm, Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La và Liên hiệp Công đoàn các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Bang, U Đôm Xay, Luông Nặm Thà đã ký kết biên bản thống nhất các nội dung về tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác; thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động công đoàn, nhất là những cách làm phù hợp với yêu cầu hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Đại biểu công đoàn 5 tỉnh ký biên bản làm việc.

Tiếp tục duy trì việc luân phiên tổ chức các đoàn đại biểu sang thăm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm khi được cấp có thẩm quyền cho phép và phù hợp với điều kiện thực tế của hai bên. Đồng thời, phối hợp triển khai các hoạt động giao lưu thiết thực, nhằm thắt chặt tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La tặng quà cho Liên hiệp Công đoàn các tỉnh nước CHDCND Lào.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Sơn La tặng quà cho Liên hiệp Công đoàn các tỉnh nước CHDCND Lào.

Liên hiệp Công đoàn tỉnh Luông Nặm Thà tặng quà cho LĐLĐ tỉnh Sơn La.