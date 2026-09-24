Hội đàm trao đổi giữa LĐLĐ tỉnh Điện Biên với Liên hiệp Công đoàn 5 tỉnh Bắc Lào

Đồng chí Sổm Chin Thệp Phạ Chăn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Luông Pha Bang làm trưởng đoàn. Tham dự hội đàm, về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Tẩn Minh Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh.

Các bên ký kết thống nhất các nội dung hội đàm.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên đã thông tin khái quát về tình hình tổ chức, hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh; kết quả chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Hai bên tập trung trao đổi về những kinh nghiệm trong tổ chức và triển khai các phong trào thi đua, hoạt động chăm lo đời sống, hỗ trợ đoàn viên, người lao động.

Toàn cảnh buổi hội đàm.

Đồng thời, chia sẻ cách thức nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong tình hình mới. Đại biểu hai bên cũng trao đổi về mối quan hệ hợp tác, giao lưu giữa LĐLĐ tỉnh Điện Biên với Liên hiệp Công đoàn 5 tỉnh Bắc Lào. Thống nhất tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa tổ chức công đoàn hai bên.

Đại biểu tỉnh Điện Biên dự hội đàm.

Trên cơ sở những nội dung đã trao đổi, LĐLĐ tỉnh Điện Biên và Liên hiệp Công đoàn 5 tỉnh Bắc Lào đã ký biên bản hội đàm, thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Qua đó, góp phần tăng cường quan hệ giao lưu, phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn, đồng thời củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào.

Đại biểu các tỉnh Bắc Lào.