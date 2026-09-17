Hội đàm trao đổi công tác hội giữa Hội CCB tỉnh Sơn La và Hiệp hội CCB tỉnh U Đôm Xay

Hội đàm giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La và Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh U Đôm Xay.

Tại cuộc hội đàm, Hội Cựu chiến binh hai tỉnh đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng, hoạt động Hội thời gian qua. Hai bên cũng chia sẻ kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ, phương pháp tổ chức hoạt động từ cấp tỉnh đến cơ sở; các mô hình hay về xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ gia đình và cách thức xây dựng quỹ giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu dự hội đàm.

Đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh U Đôm Xay, nước CHDCND Lào.

Trên cơ sở thảo luận, hai bên đã thống nhất ký kết các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Hội Cựu chiến binh hai tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên và nhân dân về truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Sơn La - U Đôm Xay; tích cực phối hợp, trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến các kỷ vật và hài cốt liệt sĩ nhằm hỗ trợ hiệu quả cho "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" là bộ đội, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp do cựu chiến binh làm chủ của hai tỉnh được nghiên cứu thị trường, thúc đẩy hợp tác đầu tư phù hợp với quy định pháp luật của mỗi nước.

Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La ký kết biên bản làm việc với Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh U Đôm Xay.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.