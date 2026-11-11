Hội đàm thường niên giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Luông Pha Băng, Lào

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Quàng Hùng

Trong không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị và tinh thần hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, hai đoàn đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, đánh giá về những kết quả hợp tác trong công tác phối hợp thời gian qua. Trong năm qua, hai đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp trên triển khai thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch về giữ gìn an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn khu vực biên giới; phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy xuyên biên giới.

Hai bên đã thường xuyên duy trì, thực hiện nghiêm 2 văn kiện pháp lý về biên giới và các thỏa thuận, biên bản ghi nhớ. Phối hợp thực thi các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề, sự kiện xảy ra trên biên giới.

Từ tháng 11/2025 đến nay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã trao đổi với Công an huyện Phôn Thong và các lực lượng bảo vệ biên giới của Bạn 33 tin có giá trị về hoạt động tôn giáo, di cư tự do, xuất, nhập cảnh trái phép và tội phạm mua bán trái phép chất ma túy… Trao đổi qua thư cấp tỉnh 6 thư; cấp đồn, trạm 6 thư; giao ban, hội đàm trao đổi tình hình cấp tỉnh với Công an tỉnh Luông Pha Băng: 1 lần/10 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; cấp đồn, trạm Biên phòng/Việt Nam với các lực lượng thuộc Công an tỉnh Luông Pha Băng/Lào: 2 lần/12 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia...

Hai bên ký biên Bản ghi nhớ nội dung hội đàm. Ảnh: Quàng Hùng

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng hai tỉnh đã tích cực phối hợp chỉ đạo các đơn vị cơ sở (Đồn Biên phòng Mường Lèo và Công an huyện Phôn Thong) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân hai bên biên giới; phổ biến các quy định của Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào; đồng thời tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phản động, cực đoan trong lĩnh vực tôn giáo, dân tộc và các loại tội phạm. Qua đó, vận động người dân nâng cao cảnh giác, không để các đối tượng móc nối, lôi kéo tham gia các hoạt động chống phá; tích cực tố giác tội phạm, phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, hai bên đã thường xuyên tiến hành các hoạt động giao lưu nhân dịp các ngày kỷ niệm, lễ, Tết cổ truyền của hai nước nhằm tăng cường sự gần gũi hiểu biết, tin cậy, giúp đỡ lẫn nhau. Đáng chú ý, thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an tỉnh Luông Pha Băng hỗ trợ 1 em học sinh với số tiền 500.000 đồng/tháng; đồng thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, tết với tổng số tiền 20 triệu đồng.

Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký Bản ghi nhớ với 8 nội dung quan trọng nhằm tiếp tục thực hiện công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào và phòng, chống các loại tội phạm qua biên giới trong thời gian tới. Dự kiến, cuộc Hội đàm tiếp theo sẽ được tổ chức vào cuối năm 2027 tại Công an tỉnh Luông Pha Băng (Lào).