Đoàn đại biểu Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn (Việt Nam) hội đàm với Đoàn đại biểu Văn phòng cửa khẩu Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc)

Đoàn đại biểu Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn (Việt Nam) do ông Hoàng Viết Đông, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn làm trưởng đoàn. Cùng tham gia có lãnh đạo các sở, ban, ngành và lực lượng chức năng liên quan của tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam).

Về phía Đoàn đại biểu Văn phòng cửa khẩu Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc), tham dự hội đàm có ông Dương Dũng, Thanh tra viên cấp II, Văn phòng cửa khẩu Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) và các thành viên của Văn phòng cửa khẩu Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc).

Trong thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ được hai Đảng, Nhà nước hai bên giao phó, tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã tích cực phối hợp để xây dựng, nghiên cứu tổ chức thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).

Các đại biểu chứng kiến xe tự hành (IGV) chạy thử nghiệm

Sau thời gian triển khai, trên cơ sở đề nghị của phía Quảng Tây (Trung Quốc), tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) đã báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép nghiên cứu, xây dựng phương án thử nghiệm thông quan xe IGV vào ban đêm trong phạm vi khoảng 50 m đối với 4 làn chuyên dùng vận hành cửa khẩu thông minh tại tuyến đường vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1119-1120 (Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị).

Các đại biểu thử điều khiển xe tự hành (IGV)

Để việc triển khai thử nghiệm thông quan xe IGV đạt hiệu quả cao nhất, tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi về các dữ liệu của xe IGV; đề xuất các phương án lắp đặt hạ tầng, thiết lập ranh giới hàng rào cách ly khép kín và bố trí thiết bị giám sát; thực hiện các thủ tục thông quan đối với xe IGV; trao đổi một số nội dung về thủ tục cấp, kiểm tra, kiểm soát giấy phép vận tải quốc tế đối với xe IGV; quy trình giao nhận hàng hóa và quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu…

Qua trao đổi, hội đàm, hai bên đã cơ bản thống nhất sẽ thử nghiệm thông quan xe IGV trong khoảng 3 tháng (dự kiến bắt đầu từ cuối tháng 11/2026 hoặc đầu tháng 12/2026) và từ 18h - 20h (giờ Hà Nội) hằng ngày. Phạm vi thực hiện dự kiến trong khoảng 50m tính từ vạch phân giới Km0 về phía Việt Nam thuộc 4 làn đường cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận tải hàng hóa khu vực mốc 1119 - 1120 (Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị). Container sử dụng chở hàng hóa theo xe IGV trong thời gian thử nghiệm là container tiêu chuẩn (loại 40 feet).

Xe tự hành (IGV) thông quan sẽ chở theo container tiêu chuẩn (loại 40 feet)

Kết thúc hội đàm, hai bên nhất trí sẽ tiếp tục duy trì các đầu mối để thường xuyên trao đổi thông tin cũng như phối hợp vận hành thông quan thử nghiệm xe IGV và giải quyết các sự cố phát sinh, qua đó nhằm triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất đạt hiệu quả cao nhất.