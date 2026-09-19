Hội đàm phát triển du lịch biên giới Việt - Trung

Về phía tỉnh Lạng Sơn, chủ trì chương trình hội đàm có đồng chí Trần Thị Bích Hạnh, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo một số ngành, đơn vị, Hiệp hội Du lịch tỉnh; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội đàm

Về phía đoàn đại biểu khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) có ông Tô Úy Đông, Thanh tra viên hạng hai, Sở Văn hóa và Du lịch khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây làm trưởng đoàn.

Lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi hội đàm

Lạng Sơn và Quảng Tây có đường biên giới liền kề, có nhiều nét tương đồng về văn hóa, có sự giao lưu lâu đời và đặc biệt có điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm du lịch kết nối.

Trong những năm qua, hai bên đã thường xuyên đổi mới hợp tác, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, trong đó, có VHTT&DL và giao lưu Nhân dân, tuy nhiên dư địa để phát triển du lịch biên giới vẫn còn rất lớn.

Đại diện Sở Văn hóa và Du lịch khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) phát biểu tại buổi hội đàm

Cuộc hội đàm hôm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi hai bên đang tích cực chuẩn bị cho việc ký kết thỏa thuận định hướng hợp tác du lịch biên giới giữa UBND tỉnh Lạng Sơn và chính quyền khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Đại diện doanh nghiệp du lịch tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi hội đàm

Tại hội đàm, đại diện Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn giới thiệu khái quát tiềm năng, thế mạnh, các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, đồng thời, đề xuất tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động VHTT&DL, nhất là trong khuôn khổ Lễ hội Ánh sáng biên cương tỉnh Lạng Sơn lần thứ 2 (dự kiến tổ chức năm 2028). Qua đó, góp phần tạo thêm sản phẩm, sự kiện hấp dẫn, tăng cường kết nối và thu hút du khách hai bên biên giới.

Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Quảng Tây phát biểu tại buổi hội đàm

Đại diện Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Tây đề xuất mở rộng, nâng cao chất lượng các tuyến tour kết nối Lạng Sơn với Quảng Tây, qua đó hình thành các chương trình du lịch đa dạng, thuận tiện, phù hợp với nhu cầu của du khách và thúc đẩy dòng khách đi lại theo cả hai chiều.

Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi hội đàm

Các đại biểu tập trung trao đổi những vấn đề thực tiễn trong hoạt động du lịch biên giới. Trong đó, các doanh nghiệp lữ hành hai bên đề cập việc tháo gỡ những điểm nghẽn liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh, thông quan đối với khách du lịch; nghiên cứu xây dựng các gói sản phẩm kích cầu chung; nâng cao chất lượng dịch vụ và giá trị các tour ngắn ngày, nhất là tour 1 ngày, 2 ngày 1 đêm, 5 ngày 4 đêm.

Bên cạnh đó, hai bên cũng trao đổi, đề xuất tiếp tục mở rộng không gian và phạm vi tham quan, trong đó có đề xuất liên quan đến thành phố Sùng Tả, Quảng Tây (Trung Quốc), tạo điều kiện để doanh nghiệp xây dựng thêm các hành trình liên tuyến, đa dạng hóa sản phẩm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) đón Đoàn đại biểu Sở Văn hóa và Du lịch khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị

Đại diện Hiệp hội Du lịch Lạng Sơn và các doanh nghiệp cũng chia sẻ kinh nghiệm khai thác thị trường khách Trung Quốc đến Lạng Sơn và khách Việt Nam sang Quảng Tây; đồng thời trao đổi giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức hấp dẫn của sản phẩm và khả năng kết nối giữa các doanh nghiệp lữ hành hai bên.

Lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) tặng quà cho đại diện Sở Văn hoá và Du lịch khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc)

Thông qua hội đàm, các đại biểu thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp quảng bá, kết nối doanh nghiệp và nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch chung; đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập cảnh, thông quan và tổ chức tour qua biên giới.

Đại diện Sở Văn hoá và Du lịch khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tặng quà cho lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam)

Hội đàm góp phần mở rộng không gian hợp tác du lịch giữa Lạng Sơn và Quảng Tây, tạo thêm điều kiện để phát huy lợi thế về vị trí địa lý, giao thông và hệ thống sản phẩm du lịch của hai bên, hướng tới thúc đẩy mạnh hơn dòng khách du lịch hai chiều, từng bước nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của du lịch khu vực biên giới.