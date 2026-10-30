Hội đàm nghiệp vụ quản lý biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Trưởng đoàn hai bên ký kết biên bản ghi nhớ, thống nhất các nội dung phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Tại hội đàm, hai bên tập trung trao đổi, đánh giá tình hình liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới trong quý III năm 2026; kết quả triển khai các văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; công tác tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật tại khu vực biên giới. Hai bên cũng thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chia sẻ kinh nghiệm nắm tình hình, quản lý địa bàn và phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, đại diện các đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời thông báo cho nhau những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới; tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật và các thỏa thuận giữa hai nước.

Bên cạnh đó, hai bên chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, không tiếp tay cho các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép và vi phạm pháp luật. Đồng thời, chủ động phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Tin, ảnh: Hạ Hòa - Kim Khánh