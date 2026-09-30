Hội đàm nâng cấp cửa khẩu Huổi Puốc – Na Son thành cửa khẩu quốc tế

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên và đồng chí Viêng Vi Lay Đi Lạ Phăn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Chính quyền tỉnh Luông Pha Bang đồng chủ trì hội đàm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt đón đoàn tại cột mốc giữa hai nước.

Tại Hội đàm, đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã khái quát một số nội dung liên quan đến cơ sở pháp lý; tiềm năng, lợi thế và nhu cầu cấp thiết của việc nâng cấp cặp cửa khẩu chính Huổi Puốc - Na Son thành cửa khẩu quốc tế. Theo đó, tỉnh Điện Biên định hướng nâng cấp cặp cửa khẩu Huổi Puốc – Na Son thành cửa khẩu quốc tế, mở rộng hành lang kinh tế kết nối với Bắc Lào và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), thúc đẩy thương mại biên giới và du lịch.

Toàn cảnh buổi hội đàm.

Chủ trương này phù hợp quy hoạch cửa khẩu giai đoạn 2021–2030, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong giai đoạn 2025–2027. Cửa khẩu nằm tại mốc quốc giới 144, cách trung tâm tỉnh Điện Biên khoảng 100km, có khả năng kết nối với nhiều tuyến quốc lộ và cao tốc Sơn La – Điện Biên. Hạ tầng phía Việt Nam đã được đầu tư, trong đó Trạm Biên phòng có diện tích 1.500m², trụ sở Hải quan rộng 6.184m², cùng hệ thống nhà kiểm soát liên hợp, trạm cân, bãi đỗ xe và trang thiết bị phục vụ xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu. Đây là những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế cửa khẩu, thu hút đầu tư và tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai nước.

Đoàn đại biểu phía tỉnh Điện Biên trong buổi hội đàm.

Trên cơ sở đó, 2 bên đã thống nhất các nội dung: Hai bên thống nhất hoàn thiện thủ tục nâng cấp cặp cửa khẩu chính Huổi Puốc (Việt Nam) – Na Son (Lào) thành cửa khẩu quốc tế trong năm 2026, phấn đấu công bố trong năm 2027. Đồng thời, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, giao thông kết nối, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu. Sau khi nâng cấp, cửa khẩu dự kiến hoạt động từ 7h - 19h30 hằng ngày; kể cả ngày lễ, cuối tuần. Hai bên giao cơ quan Ngoại vụ làm đầu mối trao đổi thông tin, phối hợp triển khai các thủ tục và công việc liên quan. Biên bản có hiệu lực từ ngày ký đến khi cửa khẩu chính thức đi vào hoạt động.

Đoàn đại biểu phía nước bạn Lào trong buổi hội đàm.

Tại hội đàm, đại diện lãnh đạo hai tỉnh Điện Biên, Việt Nam và Luông Pha Bang, Lào đã ký kết biên bản thống nhất các nội dung phối hợp triển khai, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới Việt Nam – Lào.

Đại diện lãnh đạo hai tỉnh Điện Biên (Việt Nam) và Luông Pha Bang (Lào) đã ký kết biên bản thống nhất các nội dung đã thỏa thuận.