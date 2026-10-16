Hội đàm lần thứ 5 giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và Chính quyền Nhân dân huyện Kim Bình (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc)

Các đồng chí: Vũ Huy Hòa - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu, Trưởng cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng; Điền Hồng Mai - Phó Bí thư Huyện ủy, Huyện trưởng Chính quyền Nhân dân huyện Kim Bình đồng chủ trì hội đàm. Dự hội đàm có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, lực lượng chức năng của tỉnh Lai Châu và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện Kim Bình.

Quang cảnh buổi hội đàm.

Tại hội đàm, hai bên trao đổi kết quả phối hợp quản lý, điều hành cửa khẩu, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế biên mậu. Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu, 9 tháng năm 2026, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng đạt 23.707 tấn, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025. Hai bên tiếp tục quan tâm trao đổi thông tin, cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng logistics và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý cửa khẩu.

Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu dự hội đàm.

Về phát triển hạ tầng cửa khẩu, phía Lai Châu đề nghị huyện Kim Bình phối hợp thúc đẩy tổ chức lễ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà lên cửa khẩu quốc tế. Hai bên cũng trao đổi về tiến độ dự án cầu đường bộ đa chức năng qua biên giới; phương án khôi phục lối qua lại tạm thời tại khu vực Sì Choang (Việt Nam) - Dền Suối Thàng (Trung Quốc), đồng thời nghiên cứu quy hoạch các lối mở phục vụ thông quan, vận chuyển hàng hóa. Những nội dung này tiếp tục được báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, triển khai theo quy định.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, hai bên trao đổi khả năng tăng cường hợp tác sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm và dược liệu; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, liên kết sản xuất, chế biến mía đường theo chuỗi. Lai Châu hiện có các vùng sản xuất chè, mắc-ca, sâm, cà phê và mía. Riêng 9 tháng năm 2026, tỉnh xuất khẩu trên 9.000 tấn cà phê hạt qua cửa khẩu Ma Lù Thàng. Hai bên đề xuất nghiên cứu mở rộng danh mục hàng hóa có lợi thế được phép xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi cho thông quan nông sản, trái cây, sản phẩm dược và thực phẩm.

Đoàn đại biểu Chính quyền Nhân dân huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Về du lịch biên giới, hai bên trao đổi giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành mở chi nhánh, văn phòng đại diện, hợp tác phát triển sản phẩm du lịch; duy trì tuyến vận tải hành khách Lai Châu - Kim Bình và nghiên cứu mở rộng tuyến đến các điểm du lịch. Đề xuất sử dụng giấy thông hành để người dân hai bên tham quan các điểm du lịch tại Lai Châu và Vân Nam tiếp tục được báo cáo cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét. Trong hợp tác phát triển khu công nghiệp, phía Lai Châu đề xuất thống nhất nội dung hợp tác hữu nghị giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu và Khu hợp tác kinh tế biên giới Kim Bình, làm cơ sở bổ sung biên bản hợp tác tại hội đàm luân phiên lần thứ 6.

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Vũ Huy Hòa - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu, Trưởng cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp quản lý, điều hành cửa khẩu; tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa, mở rộng danh mục hàng hóa có lợi thế được phép xuất nhập khẩu; đẩy nhanh tiến độ nâng cấp cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà và triển khai xây dựng cầu đường bộ đa năng qua biên giới. Đồng thời, tăng cường hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, phát triển du lịch và khu công nghiệp...

Đồng chí Vũ Huy Hòa - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Trưởng cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng tặng chiếc đàn tính tẩu của dân tộc Thái cho đồng chí Điền Hồng Mai - Phó Bí thư Huyện ủy, Huyện trưởng Chính quyền Nhân dân huyện Kim Bình.

Tại hội đàm, đồng chí Điền Hồng Mai - Phó Bí thư Huyện ủy, Huyện trưởng Chính quyền Nhân dân huyện Kim Bình nhấn mạnh: Tiềm năng, lợi thế hợp tác giữa hai địa phương trong phát triển kinh tế biên mậu. Đồng chí đề nghị, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành cửa khẩu; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và mở rộng thị trường. Đồng thời, tăng cường kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, du lịch; phối hợp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác đã đề ra. Qua đó, góp phần phát huy lợi thế cửa khẩu, nâng cao hiệu quả giao thương và củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương.

Buổi hội đàm mở ra cơ hội hợp tác giữa tỉnh Lai Châu và Chính quyền Nhân dân huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Kết thúc hội đàm, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì cơ chế hội đàm luân phiên, tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp triển khai các nội dung hợp tác phù hợp với quy định của mỗi nước. Hội đàm luân phiên lần thứ 6 dự kiến tổ chức tại Trung Quốc vào quý I năm 2027, sau Tết Nguyên đán.