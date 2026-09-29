Hội đàm kế hoạch tổ chức diễn tập liên hợp 'Hợp tác biên phòng 2026' Việt Nam - Trung Quốc

Đoàn đại biểu phía Việt Nam do Thượng tá Tạ Văn Tuân, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, đại diện biên giới đoạn số 5 Phân ban Việt Nam, biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu phía Trung Quốc do Đại tá Từ Hưng Cẩm, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng địa khu Quảng Tây, đại diện biên giới đoạn số 5 Phân ban Trung Quốc, biên giới trên đất liền Trung Quốc - Việt Nam làm trưởng đoàn.

Đại biểu hai bên dự hội đàm.

Tại hội đàm, hai bên trao đổi, thống nhất tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Tập trung trao đổi về kế hoạch tổ chức diễn tập liên hợp “Hợp tác biên phòng 2026” Việt Nam - Trung Quốc, ý định diễn tập, thời gian, địa điểm, thành phần tham gia, tên gọi, nội dung và phương án tổ chức cụ thể.

Trên cơ sở trao đổi, hai bên đạt được nhận thức chung về các nội dung liên quan và thống nhất tổ chức diễn tập liên hợp cùng hoạt động giao lưu văn nghệ vào ngày 24/11/2026. Đây là hoạt động nhằm tăng cường phối hợp, nâng cao khả năng hiệp đồng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đồng thời góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng chức năng và nhân dân hai bên biên giới.

Hai bên thống nhất các phương án, nội dung hoạt động liên quan sẽ được báo cáo cấp có thẩm quyền của mỗi bên xem xét, phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện. Kết thúc hội đàm, trưởng đoàn hai bên tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ song phương.