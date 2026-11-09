Hội đàm hợp tác các khu chức năng lưu vực sông Hồng Việt Nam - Trung Quốc
Ngày 9/11, tại huyện Hà Khẩu, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), diễn ra Hội đàm hợp tác các khu chức năng Việt Nam - Trung Quốc lưu vực sông Hồng, với sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, ban quản lý các khu chức năng và doanh nghiệp hai nước.
Đoàn đại biểu phía Việt Nam có đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh.
Phía Trung Quốc có đại diện Sở Công nghiệp và Công nghệ thông tin tỉnh Vân Nam, các cơ quan chuyên môn của thành phố, châu, huyện và ban quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vân Nam.
Tại hội đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về quy hoạch, xây dựng và phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế; kinh nghiệm đầu tư, quản lý, vận hành hạ tầng và kết nối giao thông, logistics. Hai bên cũng giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển của các khu chức năng; trao đổi danh mục cung - cầu ngành nghề trọng điểm nhằm xác định lĩnh vực có khả năng bổ trợ, liên kết sản xuất và hợp tác đầu tư.
Bên cạnh đó, các đại biểu thảo luận về cơ hội kết nối doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế; chia sẻ thông tin về quỹ đất, hạ tầng, cơ chế, chính sách và các điều kiện hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án.
Những nội dung trao đổi tại hội đàm là cơ sở để các bên tiếp tục làm việc, cụ thể hóa cơ hội hợp tác trong đầu tư, sản xuất và phát triển hạ tầng khu công nghiệp.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/hoi-dam-hop-tac-cac-khu-chuc-nang-luu-vuc-song-hong-viet-nam-trung-quoc-post914024.html