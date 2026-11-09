Hội đàm hợp tác các khu chức năng lưu vực sông Hồng Việt Nam - Trung Quốc

Đại biểu phía Việt Nam tham gia hội đàm.

Đoàn đại biểu phía Việt Nam có đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh.

Đại biểu phía Trung Quốc tham dự hội đàm.

Phía Trung Quốc có đại diện Sở Công nghiệp và Công nghệ thông tin tỉnh Vân Nam, các cơ quan chuyên môn của thành phố, châu, huyện và ban quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vân Nam.

Đại biểu hai bên trao đổi về định hướng phát triển các khu chức năng.

Tại hội đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về quy hoạch, xây dựng và phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế; kinh nghiệm đầu tư, quản lý, vận hành hạ tầng và kết nối giao thông, logistics. Hai bên cũng giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển của các khu chức năng; trao đổi danh mục cung - cầu ngành nghề trọng điểm nhằm xác định lĩnh vực có khả năng bổ trợ, liên kết sản xuất và hợp tác đầu tư.

Đại biểu tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội đàm.

Bên cạnh đó, các đại biểu thảo luận về cơ hội kết nối doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế; chia sẻ thông tin về quỹ đất, hạ tầng, cơ chế, chính sách và các điều kiện hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án.

Đại biểu tỉnh Vân Nam phát biểu tại hội đàm.

Những nội dung trao đổi tại hội đàm là cơ sở để các bên tiếp tục làm việc, cụ thể hóa cơ hội hợp tác trong đầu tư, sản xuất và phát triển hạ tầng khu công nghiệp.