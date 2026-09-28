Hội đàm giữa Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên và tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào)

Đại diện lãnh đạo Viện KSND tỉnh Điện Biên phát biểu tại hội đàm.

Tại hội đàm, hai bên đã khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và hoạt động của Viện KSND 2 tỉnh. Viện KSND tỉnh Điện Biên mong muốn Viện KSND 2 tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự.

Đồng thời, nghiên cứu tiếp tục thực hiện những vấn đề mà 2 ngành Kiểm sát 2 tỉnh quan tâm như: Trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm sát; quan tâm tạo điều kiện và phối hợp tốt khi mỗi bên có đề nghị phối hợp điều tra tội phạm, truy bắt đối tượng, hoặc ủy thác điều tra thu thập chứng cứ trong vụ án; nghiên cứu các biện pháp hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong giải quyết tốt các vấn đề an ninh biên giới.

Đại diện lãnh đạo Viện KSND tỉnh Phông Sa Lỳ phát biểu tại hội đàm.

Các đại biểu tập trung thảo luận, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác phối hợp thực hiện thỏa thuận hợp tác về tương trợ tư pháp hình sự giữa Viện KSND 2 tỉnh. Đánh giá kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ ký kết ngày 29/8/2023 tại tỉnh Phông Sa Lỳ để có biện pháp phối hợp, giúp đỡ nhau tốt hơn trong thời gian tới theo đúng đường lối, chính sách của 2 Đảng, 2 Nhà nước; góp phần củng cố mối quan hệ giữa Viện KSND 2 tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu.

Viện KSND tỉnh Điện Biên và Phông Sa Lỳ ký kết Biên bản ghi nhớ với nội dụng: Tiếp tục chủ động, tăng cường hợp tác giúp đỡ nhau theo sự chỉ đạo của Viện KSND tối cao 2 nước Việt Nam, Lào; triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung Biên bản Hội nghị lần thứ VIII giữa Viện KSND các tỉnh có chung đường biên giới giữa Lào và Việt Nam; tăng cường phối hợp công tác qua Sở Ngoại vụ.

Đại diện Viện KSND tỉnh Điện Biên và tỉnh Phông Sa Lỳ ký kết Biên bản ghi nhớ.

Sau khi nhận được ủy thác tương trợ tư pháp về hình sự, Viện KSND 2 tỉnh phải khẩn trương tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tra, xác minh và gửi kết quả cho nhau theo yêu cầu, nhằm giải quyết các vụ việc, vụ án hình sự kịp thời, đúng pháp luật của mỗi nước, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực biên giới 2 nước. Trong điều kiện cho phép, tiếp tục tổ chức chương trình làm việc và trao đổi kinh nghiệm giữa Viện KSND tỉnh Điện Biên và Viện KSND Phông Sa Lỳ theo hình thức 2 năm/1 lần luân phiên chủ trì.