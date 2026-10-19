Hội đàm giữa Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang và Đoàn đại biểu Ban Thường vụ Nhân đại châu Văn Sơn, Trung Quốc

Toàn cảnh buổi hội đàm.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, về phía Đoàn đại biểu Ban Thường vụ Nhân đại châu Văn Sơn có đồng chí Vương Nghị, Chủ nhiệm Ban Thường vụ Nhân đại châu; Hùng Triều Khang, Phó Chủ nhiệm Ban Thường vụ Nhân đại châu; các đồng chí Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của Nhân đại châu; Phó Thư ký trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Ban Thường vụ Nhân đại châu; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại sự châu.

Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng quà đồng chí Vương Nghị, Chủ nhiệm Ban Thường vụ Nhân đại châu Văn Sơn.

Tại buổi Hội đàm, hai bên đã tập trung thảo luận các nội dung hợp tác trọng tâm mang tính chiến lược và thực tiễn khu vực biên giới về: Thúc đẩy giao lưu hữu nghị và cơ chế hợp tác, trao đổi đoàn các cấp, đánh giá và xây dựng các chương trình hợp tác giai đoạn; Quản lý biên giới và an ninh, thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền, duy trì cơ chế tuần tra song phương, kiểm tra mốc giới, hợp tác tư pháp và duy trì trật tự an toàn khu vực biên giới; Quản lý lao động qua biên giới, đẩy mạnh triển khai thỏa thuận quản lý lao động, tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm quyền lợi cho công nhân địa phương sang làm việc; Kinh tế, thương mại và cửa khẩu, tháo gỡ vướng mắc thông quan, phát triển hạ tầng cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (Việt Nam) - Thiên Bảo (Trung Quốc), khôi phục các lối mở truyền thống và phối hợp tổ chức các hội chợ thương mại - du lịch; Nông nghiệp, môi trường và phòng chống thiên tai, trao đổi kỹ thuật canh tác (phát triển cây tam thất, dược liệu, mía, chè), kiểm dịch động thực vật và kịp thời thông báo diễn biến thời tiết, xả lũ hồ thủy điện; Văn hóa, du lịch, giáo dục và y tế, kết nối các tour du lịch liên tuyến, trao đổi học bổng, bồi dưỡng cán bộ, hợp tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm qua biên giới và mở rộng thanh toán biên mậu…

Đoàn khảo sát tình hình phát triển ngành công nghiệp tam thất tại Khu Công nghiệp Tam Thất Văn Sơn.

Đây là lần đầu tiên HĐND tỉnh Tuyên Quang và Ban Thường vụ Nhân đại châu Văn Sơn tổ chức gặp gỡ, hội đàm sau khi tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang được sắp xếp thành tỉnh Tuyên Quang mới. Cuộc hội đàm song phương lần này đóng vai trò đặc biệt quan trọng và mang ý nghĩa chiến lược quan trọng trong việc củng cố, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa cơ quan dân cử hai địa phương biên giới. Việc hai bên tập trung thảo luận toàn diện các nội dung hợp tác trọng tâm không chỉ khẳng định tầm quan trọng của cơ chế trao đổi đoàn các cấp trong việc định hình chương trình hợp tác cho giai đoạn mới, mà còn thể hiện vai trò nòng cốt trong việc giữ vững an ninh biên giới thông qua duy trì thực thi các văn kiện pháp lý, phối hợp kiểm tra đường biên mốc giới và đẩy mạnh hợp tác tư pháp. Ở khía cạnh kinh tế - xã hội, cuộc hội đàm mang ý nghĩa thiết thực khi tạo hành lang pháp lý an toàn cho lao động qua biên giới, đồng thời tháo gỡ vướng mắc trong thông quan tại cửa khẩu quốc tế, khôi phục hoạt động tại các lối mở truyền thống nhằm thúc đẩy mạnh mẽ giao thương song phương….

Đoàn khảo sát tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp (mô hình trồng cây kiwi) tại thôn Tam Quang, trấn Hưng Nhai, huyện Tây Trù.

Ngoài chương trình hội đàm, Đoàn đã tiến hành đi khảo sát tình hình phát triển ngành công nghiệp tam thất tại Khu Công nghiệp Tam Thất Văn Sơn; khảo sát tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp (mô hình trồng cây kiwi) và công tác xây dựng nông thôn mới tại thôn Tam Quang, trấn Hưng Nhai, huyện Tây Trù.