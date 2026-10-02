Hội đàm giữa Công an tỉnh Quảng Trị với Công an 3 tỉnh nước bạn Lào

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet ký kết, trao đổi biên bản ghi nhớ bảo đảm an ninh, trật tự giai đoạn 2026 - 2027.

Đồng chủ trì buổi hội đàm có Đại tá Lê Văn Hóa- Phó Giám đốc, Trưởng đoàn đại biểu Công an tỉnh Quảng Trị; Thiếu tướng Sỉ-Sợt-Sỏn-Đa-La- Giám đốc, Trưởng đoàn đại biểu Công an tỉnh Salavan; Đại tá Bun-Lợt-Khạ-Thum-Phôm- Phó Giám đốc, Trưởng đoàn đại biểu Công an tỉnh Savannakhet và Thiếu tướng Buniêng-Phăn-Vông-Sả, Giám đốc, Trưởng đoàn đại biểu Công an tỉnh Champasac.

Trong giai đoạn 2025 - 2026, Công an tỉnh Quảng Trị và Công an 3 tỉnh Salavan, Savannakhet, Champasac đã tổ chức giao ban hợp tác thường niên và tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ để trao đổi thông tin, tình hình về ANTT, rút kinh nghiệm và bàn các biện pháp nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm nói chung và trong khu vực biên giới nói riêng…

Tại hội đàm, các đoàn đại biểu đã trao đổi một cách cởi mở, thẳng thắn các nội dung hợp tác trên tinh thần xây dựng, tin cậy nhằm hướng tới mục tiêu chung là bảo đảm ANTT tại khu vực biên giới hai nước, đặc biệt là đã chỉ ra được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm và trao đổi thông tin.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, nhằm tiếp tục giữ vững ANTT trong thời gian tới, Công an tỉnh Quảng Trị đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2027 với Công an các tỉnh Salavan, Savannakhet, Champasac trên các lĩnh vực. Theo đó, lực lượng Công an các bên thường xuyên trao đổi thông tin kịp thời về tình hình an ninh trật tự, đặc biệt chú trọng việc phát hiện âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các tổ chức phản động chống phá; các bên cam kết phối hợp kiểm tra và trao đổi thông tin liên quan đến việc xuất - nhập cảnh trái phép, kiên quyết giữ vững tình hình ổn định và ngăn chặn không để các đối tượng xấu lợi dụng địa bàn của tỉnh này để hoạt động gây mất ANTT ở tỉnh kia; tuyên truyền giáo dục cho công dân hai nước, đặc biệt là nhân dân khu vực giáp biên tôn trọng pháp luật và phong tục tập quán của mỗi nước; phối hợp triển khai hiệu quả hoạt động của Văn phòng phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới; tiếp tục duy trì tổ chức Hội nghị hợp tác cấp tỉnh luân phiên 01 năm/lần…