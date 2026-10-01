Hội đàm giữa Công an tỉnh Quảng Trị với Công an 3 tỉnh nước bạn Lào

Quang cảnh hội đàm - Ảnh: Q.T

Giai đoạn 2025-2026, Công an tỉnh Quảng Trị và Công an 3 tỉnh nước bạn Lào đã tổ chức giao ban hợp tác thường niên và tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ để trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự, rút kinh nghiệm và bàn các biện pháp nâng cao hiệu quả phối hợp trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm nói chung và trong khu vực biên giới nói riêng; đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt ký kết, trao đổi biên bản ghi nhớ bảo đảm an ninh, trật tự giai đoạn 2026-2027 - Ảnh: Q.T

Tại hội đàm, các đoàn đại biểu đã trao đổi các nội dung hợp tác trên tinh thần xây dựng, tin cậy nhằm hướng tới mục tiêu chung là bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực biên giới 2 nước. Đồng thời ký biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2027 giữa Công an tỉnh Quảng Trị với Công an các tỉnh Sả-lạ-văn, Sạ-vẳn-na-khệt, Chăm-pa-sắc trên các lĩnh vực, gồm: Bảo vệ an ninh chính trị; bảo vệ trật tự an toàn xã hội và bảo đảm an toàn cho công dân hai bên trên lãnh thổ quốc gia mình; hợp tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, tuyên truyền, xây dựng lực lượng.