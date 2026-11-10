Hội đàm giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai (Việt Nam) với Bộ Chỉ huy Quân sự 2 tỉnh Bò Kẹo và Xay Nhạ Bu Ly (Lào)

Chủ trì hội đàm có Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai; Thiếu tướng Bun Nhong Đuông Đi - Chỉ huy trưởng Quân sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xay Nhạ Bu Ly; Đại tá Ăm Phăn Xay Nhạ Sụ Bặt - Chỉ huy trưởng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bò Kẹo.

Quang cảnh hội đàm.

Tham dự hội đàm, về phía Quân khu 2 có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2; Đại tá Trịnh Ca - Phó Tham mưu trưởng.

Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Trung Bá - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự hội đàm.

Phát biểu tại hội đàm, Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai; kết quả hợp tác giữa tỉnh Lào Cai với tỉnh Bò Kẹo, tỉnh Xay Nhạ Bu Ly và giữa Bộ CHQS ba tỉnh; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh, đề xuất phương hướng hợp tác năm 2027 - 2028 và những năm tiếp theo.

Theo đó, 10 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của Lào Cai đạt 9,09%, riêng quý III đạt 10,58%; thu ngân sách nhà nước đạt gần 17.800 tỷ đồng, tăng hơn 1.760 tỷ đồng (11,02%) so với 9 tháng, tăng 16,8% so với cùng kỳ, vượt dự toán Trung ương giao; du lịch đón khoảng 9,83 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch ước đạt 40.880 tỷ đồng...

Về hợp tác giữa 3 tỉnh, năm 2025, tỉnh Lào Cai hỗ trợ đào tạo 4 chỉ tiêu hệ dân sự cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bò Kẹo tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai và 2 chỉ tiêu cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xay Nhạ Bu Ly tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái.

Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội đàm.

Đến nay, tỉnh đã tiếp nhận 13 lưu học sinh học tập tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên và 23 lưu học sinh tại Trường Cao đẳng nghề Yên Bái.

Đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương…

Tại hội đàm, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xay Nhạ Bu Ly và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bò Kẹo cũng thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; đánh giá kết quả phối hợp với tỉnh Lào Cai và Bộ CHQS tỉnh trong thời gian qua.

Hai bên ghi nhận sự hỗ trợ của tỉnh Lào Cai trong đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, hỗ trợ kinh phí và các hoạt động phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Thiếu tướng Bun Nhong Đuông Đi - Chỉ huy trưởng Quân sự Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xay Nhạ Bu Ly phát biểu tại hội đàm.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Bộ Chỉ huy Quân sự 3 tỉnh thống nhất tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội hai nước Việt Nam - Lào; tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin về tình hình quốc phòng, an ninh; phối hợp tuyên truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết đặc biệt, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Đồng thời, đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ; phối hợp phòng, chống dịch bệnh và tiếp tục hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào.

Các đại biểu cũng đề xuất một số nội dung hợp tác thiết thực như: hỗ trợ đào tạo chuyên môn quân sự, đào tạo nghề, trao đổi nghiệp vụ biên phòng, phòng chống tội phạm ma túy và hỗ trợ xây dựng một số công trình phục vụ hoạt động của lực lượng vũ trang hai tỉnh bạn.

Ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Chỉ huy Quân sự 3 tỉnh.

Tại hội đàm, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và thống nhất thông qua Biên bản ghi nhớ về việc kết nghĩa giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xay Nhạ Bu Ly và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bò Kẹo, nhằm tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa lực lượng vũ trang ba tỉnh.

Trên cơ sở đó, các bên thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ về việc kết nghĩa giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai với Bộ Chỉ huy Quân sự 2 tỉnh Xay Nhạ Bu Ly và Bò Kẹo; đồng thời, thông qua Quy chế hợp tác kèm theo.

Ba đơn vị thống nhất duy trì hội đàm định kỳ mỗi năm một lần vào quý IV theo hình thức luân phiên đăng cai, năm 2027, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bò Kẹo sẽ đăng cai tổ chức hội đàm định kỳ.

Đặc biệt, ba bên thống nhất lấy ngày 10/11 hằng năm là Ngày truyền thống kết nghĩa giữa Bộ CHQS ba tỉnh, đưa vào biên niên sự kiện của các đơn vị để giáo dục truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng quà Bộ Chỉ huy Quân sự nước bạn.

Bộ Chỉ huy Quân sự 3 tỉnh tặng quà lưu niệm.

Đối với các đề xuất, kiến nghị về hỗ trợ đào tạo cán bộ, cấp học bổng, xây dựng cơ sở y tế, nhà truyền thống, thư viện và tập huấn nghiệp vụ chuyên môn của Bộ Chỉ huy Quân sự 2 tỉnh bạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai ghi nhận, tổng hợp để báo cáo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.