Hội đàm giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn và Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa

Đại diện Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn ký kết Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác năm 2027.

Thiếu tướng Khăm Mương Khột Vông Khun, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn và Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa đồng chủ trì hội đàm.

Tại hội đàm, hai bên thống nhất đánh giá, 9 tháng năm 2026 đã thực hiện nghiêm các thỏa thuận hợp tác, biên bản Hội đàm; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trong quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới hai tỉnh.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Lào được triển khai hiệu quả.

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội đàm.

Hai bên đã tổ chức 42 cuộc tuần tra song phương với 1.008 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, không để bị động, bất ngờ; phối hợp theo dõi hoạt động làm đường tuần tra biên giới, bảo đảm khảo sát, thi công đúng quy định, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Thiếu tướng Khăm Mương Khột Vông Khun, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại Hội đàm.

Công tác đối ngoại, giao lưu, kết nghĩa tiếp tục được đẩy mạnh. Hai bên tổ chức hội đàm thường niên; ký kết nghĩa thêm 4 cặp đồn - đại đội biên phòng, gồm: Đồn Biên phòng Tam Chung - Đại đội 214; Đồn Biên phòng Trung Lý - Đại đội 215; Đồn Biên phòng Hiền Kiệt - Đại đội 215; Đồn Biên phòng Yên Khương - Đại đội 216; đồng thời tham mưu ký kết nghĩa thêm 1 cặp bản - bản giữa Thôn Pù Ngùa, xã Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa và bản Piềng Xay, xã Pùn, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn.

Trong 9 tháng năm 2026, hai bên tổ chức cán bộ qua lại trao đổi, thăm hỏi, chúc mừng nhân các ngày lễ, tết, Quốc khánh và ngày truyền thống của lực lượng vũ trang hai bên. Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện chương trình “Nâng bước trẻ em Lào tới trường”, hỗ trợ 11 học sinh Lào có hoàn cảnh khó khăn, mức 500.000 đồng/em/tháng; duy trì kết nghĩa giữa 4 Đại đội Biên phòng tỉnh Hủa Phăn với 11 Đồn Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và 18 cặp bản - bản hai bên biên giới.

Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện nghiêm các hiệp định, nghị định thư, thỏa thuận hợp tác đã ký; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; duy trì tuần tra song phương, kiểm tra đường biên, mốc quốc giới và công trình biên giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống cháy rừng qua biên giới.

Đồng thời, hai bên đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về biên giới và truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; tăng cường giao lưu, kết nghĩa giữa lực lượng bảo vệ biên giới và Nhân dân hai bên; thực hiện tốt chương trình “Nâng bước trẻ em Lào tới trường”; phối hợp tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật biên giới “Cùng hiểu luật - Giữ biên cương” và trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Kết thúc hội đàm, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn thống nhất ký Bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác năm 2027, góp phần củng cố quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị và hợp tác giữa hai lực lượng, xây dựng biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển.