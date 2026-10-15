Hội đàm giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng và Cục Thương vụ Thành phố Bách Sắc, Quảng Tây Trung Quốc

Đoàn công tác Cục Thương vụ Thành phố Bách Sắc do ông Trần Hoài Đức, Cục trưởng Cục Thương vụ Thành phố Bách Sắc, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ phát triển mở cửa Cửa khẩu Thành phố Bách Sắc, Chi hội trưởng Chi hội Bách Sắc, Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc làm trưởng đoàn.

Đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng có đồng chí Nguyễn Anh Quế, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và đại diện một số công ty, doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, hoạt động thương mại tại Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc). Theo đó, tính đến ngày 08/10/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh đạt 283,48 triệu USD, tăng 6% so với năm 2025. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là tôm, hạt điều, hạt tiêu, chì thỏi, gỗ và sản phẩm từ gỗ. Tuy nhiên lưu lượng các mặt hàng giảm so với năm 2025.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Nguyễn Anh Quế thông tin hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua.

Phát biểu tại hội đàm, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Nguyễn Anh Quế đề nghị hai bên phối hợp triển khai các giải pháp thúc đẩy xuất nhập khẩu trong 3 tháng cuối năm. Trong đó, xem xét biện pháp tháo gỡ khó khăn và điều tiết để thúc đẩy các mặt hàng máy móc, thiết bị, nguyên liệu sản xuất; khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu mặt hàng vải may mặc qua cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh - Long Bang, phấn đấu đạt kim ngạch tăng 10%. Đồng thời, tăng cường kết nối doanh nghiệp xuất khẩu và nhập khẩu, tận dụng phương tiện vận chuyển hàng hóa hai chiều; phối hợp tháo gỡ khó khăn, nâng cao sức cạnh tranh của cửa khẩu.

Trao đổi tại hội đàm, Cục trưởng Cục Thương vụ Thành phố Bách Sắc Trần Hoài Đức mong muốn hai bên nỗ lực tối ưu hoá chi phí thông quan, tăng cường thu hút đầu tư, tuyên truyền quảng bá tại cửa khẩu; thiết lập cơ chế hội đàm theo quý, trao đổi thông tin thương mại song phương, kịp thời nắm bắt nhu cầu, giải quyết vướng mắc phát sinh và thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.

Cục trưởng Cục Thương vụ Thành phố Bách Sắc Trần Hoài Đức trao đổi tại buổi hội đàm.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và Cục Thương vụ Thành phố Bách Sắc Quảng Tây (Trung Quốc) thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian tới. Đồng thời, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đem lại kết quả thiết thực trong hợp tác kinh tế cửa khẩu, góp phần vào hòa bình, hữu nghị và phát triển ở khu vực biên giới Việt - Trung.