Hội đàm giữa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng và Chính phủ nhân dân huyện Đại Tân, thành phố Sùng Tả (Trung Quốc)

Đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng có đồng chí Nguyễn Anh Quế, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và xã Lý Quốc.

Đoàn công tác huyện Đại Tân, thành phố Sùng Tả (Trung Quốc) do ông Trần Mông, Bí thư Huyện ủy Đại Tân làm trưởng đoàn.

Tại hội đàm, hai bên tập trung trao đổi công tác chuẩn bị tổ chức lễ công bố mở lối thông quan Bản Khoòng (Việt Nam) - Nham Ứng (Trung Quốc), thuộc cửa khẩu song phương Lý Vạn - Thạc Long. Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt chủ trương mở lối thông quan Bản Khoòng phục vụ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, bao gồm phương tiện vận chuyển hàng hóa và người điều khiển phương tiện. Tỉnh Cao Bằng đề xuất hai bên phối hợp tổ chức lễ công bố vào cuối tháng 11/2026; thành lập đoàn công tác song phương để thống nhất các nội dung chuẩn bị, tổ chức sự kiện, sớm đưa lối thông quan vào hoạt động.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Nguyễn Anh Quế trao đổi nội dung hợp tác giữa hai bên.

Về hoạt động xuất nhập khẩu, tỉnh Cao Bằng đề nghị phía Trung Quốc phối hợp kết nối doanh nghiệp, tạo điều kiện đưa các mặt hàng có nhu cầu giao thương qua lối thông quan ngay sau lễ công bố. Các mặt hàng xuất khẩu tiềm năng từ Việt Nam gồm cà phê, sầu riêng, xoài, mít, chôm chôm, mận, măng cụt, nhãn, bơ, chanh không hạt, ổi, sắn lát và cám gạo. Đối với chiều nhập khẩu, tỉnh đề xuất tạo điều kiện thông quan các mặt hàng máy móc, thiết bị điện tử, thang máy và nguyên vật liệu sản xuất đã có hợp đồng với đối tác Việt Nam, phấn đấu phát sinh hoạt động nhập khẩu trong tháng 12/2026.

Hai bên cũng trao đổi phương án tổ chức tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa; cơ chế quản lý phương tiện vận tải, giao nhận, sang tải; các khoản phí, chi phí dịch vụ và việc kết nối tuyến đường tại khu vực biên giới, đoạn từ mốc giới 854 đến mốc giới 855. Tỉnh Cao Bằng đề xuất tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, thống nhất đầu mối liên hệ và xây dựng phương án tổ chức hoạt động tại lối thông quan bảo đảm thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và quản lý biên giới.

Bí thư Huyện ủy Đại Tân, thành phố Sùng Tả (Trung Quốc) Trần Mông trao đổi tại buổi hội đàm.

Trong định hướng hợp tác dài hạn giai đoạn 2028 - 2030, tỉnh Cao Bằng đề nghị huyện Đại Tân thúc đẩy kết nối doanh nghiệp Trung Quốc khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án chế biến nông sản, sản xuất công nghiệp và lắp ráp linh kiện điện tử tại Cao Bằng. Hai bên đồng thời nghiên cứu hợp tác phát triển du lịch qua biên giới, kết nối các khu, điểm du lịch, gắn hoạt động thương mại, dịch vụ cửa khẩu với phát triển du lịch, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế khu vực biên giới.

Thông qua hội đàm, hai bên hướng tới tăng cường phối hợp trong chuẩn bị mở lối thông quan Bản Khoòng - Nham Ứng, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, từng bước hình thành hoạt động giao thương ổn định, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại giữa tỉnh Cao Bằng và huyện Đại Tân, thành phố Sùng Tả (Trung Quốc).