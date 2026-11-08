Hội đàm công tác giữa Đoàn đại biểu kinh tế thương mại tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Tham gia hội đàm, Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai có lãnh đạo Sở Công Thương; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục Hải quan khu vực VII; Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng VIII, .

Về phía tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) có lãnh đạo Sở Thương mại tỉnh Vân Nam, Cục Thương mại châu Hồng Hà và Cục Thương mại huyện Hà Khẩu.

Quang cảnh hội đàm.

Tại hội đàm, hai bên đánh giá từ đầu năm 2026 đến nay, việc hợp tác kinh tế, thương mại tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó, giá trị xuất - nhập khẩu qua các cửa khẩu tỉnh Lào Cai tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước, thu ngân sách qua cửa khẩu tăng trên 47%. Hai bên cũng đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác thương mại và logistics lưu vực sông Hồng; tổ chức thành công Hội nghị hợp tác Hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố lần thứ XII tại Sa Pa, tỉnh Lào Cai (Việt Nam).

Đại diện Đoàn công tác tỉnh Lào Cai phát biểu đề xuất tại buổi hội đàm.

Phía tỉnh Lào Cai đề xuất tỉnh Vân Nam phối hợp rút ngắn thời gian kiểm dịch trái cây tươi xuống dưới 24 giờ; mở rộng danh mục thủy sản, nông sản và dược liệu được nhập khẩu chính ngạch; đầu tư trang thiết bị kiểm nghiệm, kiểm dịch tại cửa khẩu đường sắt để tạo thuận lợi thông quan cho nông sản Việt Nam.

Đồng thời, Lào Cai mong muốn thu hút doanh nghiệp Vân Nam đầu tư sản xuất, chế biến nông sản, dược liệu, linh kiện và pin năng lượng tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Lào Cai đề xuất 3 định hướng thúc đẩy hợp tác lưu vực sông Hồng

Trong khuôn khổ Hội chợ Kinh tế, Thương mại và Du lịch biên giới Việt – Trung (Hồng Hà) năm 2026, chiều 8/11, tại châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã diễn ra Hội nghị Đối thoại hợp tác các địa phương Việt Nam - Trung Quốc lưu vực sông Hồng.

Phản hồi các đề xuất của phía Vân Nam (đã gửi văn bản trước hội đàm), Lào Cai bày tỏ ủng hộ mở rộng xuất - nhập khẩu sản phẩm xanh, phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới, thí điểm livestream song ngữ quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP; thúc đẩy mô hình vận tải hai chiều và hợp tác xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Hai bên cũng trao đổi về việc mở cửa thị trường đối với một số loại trái cây, thủy sản đông lạnh, phát triển logistics và tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động thông quan.

Đại diện đoàn công tác tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) phát biểu tại buổi hội đàm.

Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi giữa các cơ quan chuyên môn, phối hợp kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền địa phương, hướng tới xây dựng môi trường thương mại biên giới thuận lợi, ổn định và hiệu quả.