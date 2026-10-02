Hội đàm Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia

Hai bên tập trung đánh giá kết quả hợp tác và đề ra phương hướng bảo vệ, phát huy giá trị các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Đoàn đại biểu phía Campuchia do Bà Samdech Men Sam An, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia làm Trưởng đoàn.

Bà Samdech Men Sam An, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia phát biểu tại Hội đàm. Ảnh: Đình Viên.

Phó Trưởng đoàn gồm: Ngài Hun Many, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Hành chính công, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia; Ngài Hei Bavy, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, cùng các thành viên trong đoàn.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chia sẻ tại Hội đàm. Ảnh: Đình Viên.

Đoàn đại biểu Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn; Phó Trưởng đoàn là đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đánh giá kết quả xây dựng, tu bổ các Đài Hữu nghị

Tại Hội đàm, hai bên đánh giá cao kết quả triển khai các nội dung theo Biên bản Kỳ họp lần thứ VIII, ký ngày 15/10/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các dự án xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia được triển khai bảo đảm tiến độ, đạt kết quả tích cực.

Đại diện Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia ký kết bản ghi nhớ. Ảnh: Đình Viên.

Hai bên khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai các dự án.

Từ năm 2015 đến nay, Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí để Campuchia xây dựng, tu bổ, tôn tạo 24 Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, đồng thời hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc, trang thiết bị và cơ sở vật chất cho Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.

Tiếp tục bảo vệ và phát huy giá trị các Đài Hữu nghị

Hai bên thống nhất tiếp tục quản lý, giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Vương quốc Campuchia; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, hiểu rõ ý nghĩa của những công trình này đối với quan hệ hai nước.

Hai bên cam kết tiếp tục bảo vệ và phát huy giá trị các Đài Hữu nghị. Ảnh: Đình Viên.

Sau khi Bản ghi nhớ về việc bảo vệ và phát huy các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Vương quốc Campuchia giữa Chính phủ hai nước được ký kết, hai bên sẽ chủ động phối hợp triển khai các nội dung theo chỉ đạo, phân công của Chính phủ mỗi nước, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Hai bên tin tưởng việc tiếp tục hợp tác sẽ góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của hai Chính phủ về bảo vệ và phát huy giá trị các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, qua đó củng cố quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia.