Chiều 26/11, tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy hội đàm với Chủ tịch Đội Cận vệ trẻ Đảng Nước Nga Thống nhất Anton Demidov.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Bùi Quang Huy chào mừng Chủ tịch Đội Cận vệ trẻ Đảng Nước Nga Thống nhất Anton Demidov và đoàn đại biểu thăm, làm việc tại Việt Nam; chúc mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đội Cận vệ trẻ Đảng Nước Nga Thống nhất (16/11).

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao đổi tại hội đàm. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và LB Nga ngày nay luôn nồng ấm, tin cậy, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, bền bỉ vượt qua những thử thách của thời gian và biến động của lịch sử.

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – LB Nga tiếp tục được củng cố, phát triển thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc thường xuyên của lãnh đạo cấp cao hai nước. Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai bên chú trọng thúc đẩy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và giao lưu nhân dân, mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực cho thế hệ trẻ hai nước.

Trong lĩnh vực thanh niên, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội Cận vệ trẻ Đảng Nước Nga Thống nhất cùng các cơ quan, tổ chức thanh niên hai nước đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa thế hệ trẻ Việt Nam – LB Nga.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác thanh niên và quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức còn nhiều dư địa, anh Huy đề nghị hai tổ chức tiếp tục tăng cường phối hợp, cụ thể hóa các nội dung hợp tác thành những chương trình thường xuyên, thiết thực, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của tuổi trẻ hai nước.

Chủ tịch Đội Cận vệ trẻ Đảng Nước Nga Thống nhất Anton Demidov trao đổi tại hội đàm. Ảnh: Xuân Tùng

Trao đổi tại hội đàm, Chủ tịch Đội cận vệ trẻ Đảng Nước Nga Thống nhất Anton Demidov bày tỏ vui mừng trước những nỗ lực hợp tác giữa hai tổ chức thanh niên, đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, nổi bật là việc ký kết thỏa thuận hợp tác lần này.

Nhấn mạnh việc ký kết là một khởi đầu với nhiều kỳ vọng tích cực trên nhiều lĩnh vực, ông Anton Demidov tin tưởng hai bên sẽ đạt được những kết quả thực chất cũng như những thành công mới, tạo nền tảng mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa các thành phố, địa phương cả hai nước.

Ông Anton Demidov đề xuất thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam và Nga, trong đó có ĐHQG Hà Nội với ĐH Tổng hợp Quốc gia Moskva, các trường đại học kỹ thuật Việt Nam với những cơ sở đào tạo kỹ thuật hàng đầu của Nga. Đồng thời, mong muốn Thành Đoàn Hà Nội tăng cường kết nối với Chi nhánh Moskva của Đội Cận vệ trẻ, mở rộng giao lưu và trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức thanh niên địa phương.

Thoả thuận mở ra giai đoạn hợp tác thiết thực, hiệu quả hơn

Tại chương trình, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy và Chủ tịch Đội Cận vệ trẻ Đảng Nước Nga Thống nhất Anton Demidov ký thoả thuận hợp tác giữa hai tổ chức.

Thỏa thuận hợp tác được ký kết sẽ tạo khuôn khổ để thúc đẩy giao lưu thanh niên, chia sẻ kinh nghiệm về chính sách và công tác thanh niên, đào tạo cán bộ trẻ; tăng cường kết nối các cơ sở giáo dục, hợp tác nghiên cứu khoa học và phổ biến ngôn ngữ của nhau.

Hai bên chú trọng hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đồng thời đẩy mạnh giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tình nguyện, giáo dục lòng yêu nước và phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy và Chủ tịch Đội Cận vệ trẻ Đảng Nước Nga Thống nhất Anton Demidov ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai tổ chức. Ảnh: Xuân Tùng

Hai bên tin tưởng việc ký kết Thỏa thuận sẽ mở ra giai đoạn hợp tác thiết thực, hiệu quả hơn, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa thanh niên và nhân dân hai nước. Để thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác, hai bên cam kết sớm thống nhất kế hoạch triển khai hằng năm, xác định rõ đầu mối phụ trách và các hoạt động ưu tiên.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy tặng quà Chủ tịch Đội Cận vệ trẻ Đảng Nước Nga Thống nhất Anton Demidov. Ảnh: Xuân Tùng