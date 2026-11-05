Hội đàm ba bên cấp Thống đốc: Dấu mốc mới trong hợp tác ngân hàng Việt Nam – Lào – Campuchia

Hội đàm ba bên cấp Thống đốc năm 2026 là dấu mốc có ý nghĩa trong quan hệ hợp tác giữa ba Ngân hàng Trung ương, tạo nền tảng để tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, qua đó góp phần củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị và thúc đẩy sự phát triển ổn định, bền vững của Việt Nam, Lào và Campuchia.

Tham dự Hội đàm có lãnh đạo, cán bộ các đơn vị chuyên môn về chính sách tiền tệ, quản lý ngoại hối, thanh toán, thanh tra, giám sát ngân hàng, hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan thuộc ba Ngân hàng Trung ương.

Hội đàm ba bên cấp Thống đốc do Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn chủ trì

Tiếp nối các cuộc Hội đàm song phương giữa NHNN Việt Nam với Ngân hàng CHDCND Lào và NHQG Campuchia diễn ra cùng ngày, Hội đàm ba bên mở rộng nội dung trao đổi sang những vấn đề chung về kinh tế vĩ mô và điều hành chính sách tiền tệ, phù hợp với điều kiện và yêu cầu phát triển của mỗi quốc gia.

Phát biểu khai mạc, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn nhấn mạnh đây là lần đầu tiên ba Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội đàm chung cấp Thống đốc, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa ba bên. Thống đốc NHNN khẳng định Hội đàm không chỉ là dịp tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và tình hữu nghị giữa ba nước mà còn tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm điều hành chính sách, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác thiết thực, góp phần củng cố ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn phát biểu khai mạc Hội đàm

Về phía Campuchia, Thống đốc NHQG Campuchia Chea Serey cảm ơn NHNN Việt Nam đã tổ chức Hội đàm, đồng thời đánh giá đây là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác giữa ba Ngân hàng Trung ương. Bà Chea Serey nhấn mạnh vai trò của đối thoại thường xuyên trong việc nâng cao khả năng ứng phó với những biến động kinh tế, tài chính và tăng cường kết nối giữa ba nước. Cũng trên tinh thần đó, Thống đốc NHCHDCND Lào Bounkham Vorachit đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội đàm ba bên, khẳng định vai trò của hợp tác ngân hàng trong thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư và bảo đảm ổn định tài chính. Bà Bounkham bày tỏ mong muốn Hội đàm sẽ tạo nền tảng cho cơ chế trao đổi, hợp tác thường xuyên giữa ba Ngân hàng Trung ương ở cả cấp lãnh đạo và chuyên môn.

Thống đốc NHQG Campuchia Chea Serey phát biểu tại Hội đàm

Tại Hội đàm, ba Ngân hàng Trung ương tập trung trao đổi về diễn biến kinh tế vĩ mô toàn cầu, khu vực và tình hình kinh tế trong nước, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục chịu tác động từ những biến động địa chính trị, giá năng lượng, chính sách thương mại và dòng vốn quốc tế.

Thống đốc NHCHDCND Lào Bounkham Vorachit phát biểu tại Hội đàm

Các nội dung thảo luận tập trung vào những kết quả đạt được trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, điều hành lãi suất, tỷ giá và quản lý thanh khoản. Trong đó, kinh nghiệm của Việt Nam về phối hợp linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường, hỗ trợ tăng trưởng được trao đổi cùng những giải pháp của Campuchia trong thúc đẩy sử dụng đồng nội tệ, phát triển thị trường tiền tệ và kinh nghiệm của Lào trong kiểm soát lạm phát, quản lý ngoại hối, hoàn thiện các công cụ điều hành.

Toàn cảnh Hội đàm

Đoàn NHNN Việt Nam, đoàn NHCHDCND Lào và Đoàn NHQG Campuchia chụp hình lưu niệm tại Hội đàm