Hội Cựu TNXP phường Yên Nghĩa tích cực tham gia xây dựng địa phương

Hội Cựu TNXP phường Yên Nghĩa hiện có 330 hội viên, sinh hoạt tại 15 chi hội tổ dân phố. Sau quá trình sáp nhập phường Đồng Mai và phường Yên Nghĩa cũ, Ban Chấp hành Hội gồm 18 đồng chí, Ban Thường vụ 3 đồng chí và Ban Kiểm tra 4 đồng chí.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: NT

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; thảo luận các dự thảo báo cáo chính trị và tổng kết thực hiện Điều lệ Hội. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, góp phần củng cố tổ chức Hội sau quá trình sắp xếp, kiện toàn.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phạm Văn Chiến ghi nhận tinh thần trách nhiệm và những kết quả Hội Cựu TNXP phường đạt được. Cán bộ, hội viên luôn giữ gìn phẩm chất, phát huy truyền thống, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phạm Văn Chiến phát biểu chị đạo tại Đại hội. Ảnh: NT

Cùng với đó, Hội duy trì hiệu quả hoạt động “Nghĩa tình đồng đội”, thăm hỏi, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; phối hợp huy động các nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Công tác củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động được quan tâm, từng bước xây dựng Hội trở thành chỗ dựa tin cậy của hội viên.

Định hướng nhiệm kỳ mới, đồng chí Phạm Văn Chiến đề nghị Hội tiếp tục đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát triển và quản lý hội viên. Phong trào “Nghĩa tình đồng đội” cần được duy trì thường xuyên, nhất là chăm lo hội viên có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, đau yếu, thông qua việc tăng cường phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và huy động nguồn lực xã hội hóa.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phạm Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Ảnh:NT

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường cũng đề nghị cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy tinh thần “tuổi cao gương sáng”, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng phường Yên Nghĩa sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, phát triển; đồng thời lựa chọn Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới có phẩm chất, năng lực, uy tín và trách nhiệm.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ phường Yên Nghĩa khẳng định tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Hội Cựu TNXP hoạt động hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2026-2031.