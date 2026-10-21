Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ mới: Đoàn kết - Nghĩa tình - Đổi mới - Phát triển

Đến dự và chỉ đạo đại hội có: Anh hùng Lao động Thân Đức Nam - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam.

Về phía địa phương có bà Ngô Thị Kim Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo đại biểu cựu TNXP ưu tú đại diện cho hàng vạn cán bộ, hội viên trên toàn địa bàn.

Anh hùng Lao động Thân Đức Nam - Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam và bà Ngô Thị Kim Hoàn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên cùng các đại biểu dự đại hội.

Xác định ba khâu đột phá nhiệm kỳ mới

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Cựu TNXP tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vai trò nhân chứng lịch sử của lực lượng TNXP Việt Nam; xây dựng tổ chức Hội đoàn kết, vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động “Vì nghĩa tình đồng đội”, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên.

Hội phấn đấu 100% địa bàn có đủ điều kiện đều xây dựng được tổ chức Hội hoạt động hiệu quả; 100% tổ chức Hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mỗi cơ sở Hội xây dựng ít nhất một mô hình hoặc việc làm tiêu biểu về học tập và làm theo lời Bác, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Anh hùng Lao động Thân Đức Nam tặng hoa chúc mừng đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Cựu TNXP tỉnh Hưng Yên phấn đấu 100% địa bàn đủ điều kiện có tổ chức Hội hoạt động hiệu quả, 100% Hội cơ sở duy trì Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, hoàn thành cơ sở dữ liệu hội viên và hằng năm có trên 70% tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đồng thời, tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, chăm lo đời sống hội viên, giải quyết chế độ, chính sách còn tồn đọng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và huy động các nguồn lực xã hội thực hiện phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội”.

Đại hội xác định ba khâu đột phá gồm: xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu mới; đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu hội viên; huy động nguồn lực xã hội để chăm lo hội viên, thực hiện các chương trình an sinh xã hội và phát triển Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”.

Với phương châm “Đoàn kết - Nghĩa tình - Đổi mới - Phát triển”, Hội Cựu TNXP tỉnh Hưng Yên hướng tới xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vững của quê hương.

Bà Ngô Thị Kim Hoàn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tặng Bảng vàng cho Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Hưng Yên.

Làm sâu sắc phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội”

Phát biểu tại chỉ đạo, Anh hùng Lao động Thân Đức Nam ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Cựu TNXP hai tỉnh trước đây trong quá trình xây dựng, phát triển và nhiệm kỳ vừa qua. Trong điều kiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, các cấp Hội đã chủ động kiện toàn tổ chức, duy trì hoạt động tại 102/104 xã, phường với gần 28.000 hội viên, giữ vững đoàn kết và nghĩa tình đồng đội.

Đặc biệt, các cấp Hội đã chủ động tham mưu, đề xuất, sưu tầm tư liệu, xác minh hồ sơ, phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết chế độ, chính sách, góp phần giúp trên 11.000 cựu TNXP tham gia nhiệm vụ sau năm 1975 được ghi nhận, hưởng chính sách. Hội tham gia đề nghị tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gìn giữ những di tích, địa danh lịch sử của lực lượng TNXP.

Phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội” được duy trì bằng những hoạt động thăm hỏi, tặng quà, vận động Quỹ và hỗ trợ hội viên khó khăn. Cùng với đó, các cấp Hội đã tích cực phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; cán bộ, hội viên gương mẫu tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa và các hoạt động vì cộng đồng.

Anh hùng Lao động Thân Đức Nam - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam phát biểu.

Anh hùng Lao động Thân Đức Nam đề nghị Đại hội và Ban Chấp hành khóa mới tập trung vào năm nhiệm vụ trọng tâm sau:

Xây dựng Hội đoàn kết, thống nhất, hoạt động thiết thực, hiệu quả. Chủ động phối hợp các cơ quan chức năng giải quyết chế độ, chính sách đối với cựu TNXP. Trong đó, quan tâm việc đề nghị xét tặng, truy tặng Huy chương TNXP vẻ vang theo quy định, không để quyền lợi chính đáng của đồng đội bị chậm trễ vì thiếu sự phối hợp, theo dõi.

Chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, làm sâu sắc phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội”. Gìn giữ ký ức TNXP, nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Các đại biểu dự đại hội.

Đồng thời, xây dựng Ban Chấp hành khóa mới đoàn kết, trách nhiệm, sâu sát cơ sở, có năng lực tổ chức thực hiện. Ngay sau Đại hội, cần hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và hằng năm; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành những nhiệm vụ, công việc cụ thể, phân công rõ người phụ trách, rõ trách nhiệm, thời hạn và kết quả cần đạt được.

Cùng với đó, mỗi Ủy viên Ban Chấp hành phải tâm huyết, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của hội viên, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, đoàn thể để tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động Hội.

Ông Thân Đức Nam tin tưởng rằng, với truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nghĩa tình, Hội Cựu TNXP tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển vững mạnh, hoạt động thiết thực, hiệu quả, đóng góp xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Bà Ngô Thị Kim Hoàn - Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên phát biểu.

Phát huy tích cực vai trò thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phát biểu tại đại hội, bà Ngô Thị Kim Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, Đại hội hôm nay không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Cựu TNXP trong toàn tỉnh, mà còn đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội sau khi hoàn thành việc hợp nhất đơn vị hành chính và kiện toàn tổ chức bộ máy.

Theo bà Ngô Thị Kim Hoàn, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đất nước và tỉnh Hưng Yên bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ đan xen không ít khó khăn, thách thức. Do đó, bà đề nghị các cấp Hội Cựu TNXP tỉnh Hưng Yên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục truyền thống cách mạng; nâng cao chất lượng phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội”; xây dựng tổ chức Hội thực sự là "mái nhà chung" đoàn kết, vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Ban Chấp hành khoá mới của Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Hưng Yên ra mắt.

Cùng với đó, phát huy tích cực vai trò thành viên của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc: Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ ở cơ sở, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng để nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách chăm lo thỏa đáng cho lực lượng cựu TNXP.