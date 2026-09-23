Hội Cựu Thanh niên xung phong Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp cho cộng đồng

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: ĐÌNH TRUNG)

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ qua, Hội Cựu Thanh niên xung phong Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, hội có 39.822 hội viên, trong đó 19.082 nam và 20.740 nữ. Trong 5 năm, hội kết nạp thêm 2.997 hội viên.

Công tác xây dựng tổ chức cũng được điều chỉnh để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đến nay, 93/126 xã, phường đã có quyết định sáp nhập và thành lập Hội Cựu Thanh niên xung phong; 73/126 xã, phường đã tổ chức đại hội theo quy định.

Trong nhiệm kỳ, Hội phối hợp tổ chức 122 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 8.391 lượt cán bộ cơ sở; có 7.508 lượt cán bộ, hội viên tham gia công tác Đảng, chính quyền và các đoàn thể tại cơ sở.

Các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: ĐÌNH TRUNG)

Chăm lo đời sống hội viên tiếp tục là một nội dung nổi bật trong hoạt động của hội. Hưởng ứng chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, hội vận động hội viên tiết kiệm hằng ngày, đóng góp xây dựng 70 căn nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở.

Hội vận động hỗ trợ xây mới và sửa chữa 145 ngôi nhà, tổng trị giá 6 tỷ 923 triệu đồng; trao tặng 19.631 phần quà và 493 sổ tiết kiệm, tổng trị giá 11 tỷ 142 triệu đồng.

Quỹ Nghĩa tình đồng đội tại các xã, phường đạt gần 21 tỷ đồng, trở thành nguồn lực thiết thực để hỗ trợ hội viên gặp khó khăn. Hoạt động tri ân, nghĩa tình đồng đội được duy trì với nhiều hình thức.

Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho hội viên, đoàn viên, thanh niên tiếp tục được đẩy mạnh.

Trong phát triển kinh tế, hội chú trọng xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, kinh tế hộ gia đình cựu thanh niên xung phong. Toàn hội hiện có 114 mô hình “Cựu Thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi”, góp phần giải quyết việc làm cho 3.923 lao động.

Hội đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; tập trung đổi mới trang thông tin điện tử, Bản tin của hội; đồng thời xây dựng ứng dụng (APP) quản lý hội viên, hỗ trợ quản lý, điều hành hoạt động hội trong môi trường số...

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Cựu Thanh niên xung phong Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vai trò “nhân chứng lịch sử”, làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Hội tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng; đẩy mạnh phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội”, “Cựu Thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi”; chủ động phối hợp giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong; chăm lo hội viên khó khăn, phát triển hội viên, tăng cường giáo dục thế hệ trẻ và tích cực tham gia các phong trào kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô.

Qua đó, hội tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong, đồng thời thích ứng với những yêu cầu mới trong tổ chức và hoạt động hội tại Thủ đô.

Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam Thân Đức Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Thân Đức Nam, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam đã chúc mừng các kết quả mà Hội Cựu Thanh niên xung phong Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới để xứng danh với vị trí là hội của Thủ đô.

Ban Chấp hành Hội khóa V, nhiệm kỳ 2026-2031, ra mắt Đại hội.

Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội lần thứ V đã bầu Ban Chấp hành Hội khóa V gồm 57 đồng chí.

Đồng chí Lê Tuấn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội khóa V.