Hội Cựu Thanh niên Xung phong Hà Nội kiện toàn tổ chức, hướng về cơ sở

Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị đang được Thành Hội tiến hành khẩn trương, bài bản, đúng tiến độ.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Đính, nhiệm kỳ IV là nhiệm kỳ đặc biệt, khi tổ chức Hội vừa khắc phục hậu quả nặng nề của đại dịch, vừa triển khai Nghị quyết Đại hội trong điều kiện có nhiều thay đổi về cơ chế, chính sách và tổ chức bộ máy. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, Ban Chấp hành khóa IV đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội cho ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Hà Nội lần thứ V. Ảnh: PV.

Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố Hà Nội cũng cho biết, trước yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7-2025, Ban Thường vụ đã kịp thời chỉ đạo chuyển hoạt động của Hội tại 30 quận, huyện, thị xã (cũ) thành các Ban Liên lạc khu vực. Đến nay, 93/126 xã, phường đã có quyết định sáp nhập và thành lập Hội Cựu TNXP, trong đó 75/126 xã, phường tổ chức Đại hội đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

Theo chương trình, ngày làm việc thứ nhất, chiều ngày 22-9, Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký; thông qua quy chế; trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm, kiểm tra, sửa đổi Điều lệ; thảo luận và biểu quyết. Đại hội cũng tiến hành hiệp thương, bầu Ban Chấp hành khóa V và họp phiên thứ nhất.

Phiên trọng thể diễn ra sáng ngày 23-9 có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương Hội và lãnh đạo thành phố Hà Nội. Đại hội nghe báo cáo tổng kết; các tham luận; ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương Hội và lãnh đạo thành phố Hà Nội. Ban Chấp hành khóa V sẽ ra mắt, thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

Tại hội nghị, các đại biểu Ban Chấp hành đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội lần thứ V, gồm: dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, dự thảo Điều lệ Hội và Đề án nhân sự khóa V. Các ý kiến đều cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo các văn kiện, đánh giá các báo cáo được chuẩn bị công phu, bám sát thực tiễn hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng đóng góp thêm ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị và Điều lệ Hội, để văn kiện trình Đại hội sát thực tiễn cao hơn.

Về công tác nhân sự, dự kiến Đại hội sẽ bầu 59 Ủy viên Ban Chấp hành khóa V, trong đó hơn 40 đại biểu thuộc các địa phương vùng xa như Ba Vì, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Ứng Hòa... nhằm bảo đảm tính đại diện toàn diện, giúp Ban Chấp hành khóa mới sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên.