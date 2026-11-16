Hội Cựu giáo chức tỉnh gặp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026).

Tại buổi gặp mặt, Hội cựu giáo chức đã ôn lại truyền thống 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và chặng đường cống hiến của các thế hệ nhà giáo tỉnh Sơn La. Các cựu giáo chức tiêu biểu cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và thúc đẩy phong trào khuyến học tại địa phương.

Các đại biểu dự chương trình gặp mặt.

Hội Cựu giáo chức tỉnh hiện có 4.560 hội viên, sinh hoạt tại 190 chi hội. Thực hiện kiện toàn tổ chức Hội gắn với đơn vị hành chính cấp xã năm 2026, đến nay, toàn tỉnh có 42/48 đơn vị đủ điều kiện đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031. Phát huy tinh thần “Tuổi cao gương sáng”, các cấp Hội luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Bên cạnh đó, hội viên trong tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, phối hợp triển khai chương trình “4 cùng”, tham gia dạy xóa mù chữ và truyền dạy văn hóa truyền thống các dân tộc tại cộng đồng.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Thời gian tới, Hội Cựu giáo chức các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm chăm lo đời sống hội viên, đồng thời phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết của đội ngũ nhà giáo nghỉ hưu, đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.