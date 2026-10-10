Hội Cựu giáo chức các tỉnh, thành phố trao đổi kinh nghiệm hoạt động

Các đại biểu dự Hội nghị.

Thời gian qua, các đơn vị trong Cụm đã chú trọng củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt, bảo đảm hoạt động Hội liên tục trong quá trình sắp xếp địa giới hành chính. Việc duy trì liên hệ với cơ sở, ứng dụng công nghệ số trong kết nối, trao đổi thông tin và tổ chức sinh hoạt phù hợp với điều kiện đi lại của hội viên cao tuổi được triển khai linh hoạt.

Bên cạnh chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, các đơn vị tăng cường phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Hội Cựu giáo chức TP. Bắc Ninh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại Thái Nguyên, Hội Cựu giáo chức tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trao tặng hơn 50.700 đầu sách cho thư viện các trường học. Đến nay, 100% hội cơ sở cấp xã, phường đã xây dựng Quỹ khuyến học và ký kết chương trình phối hợp hoạt động với các nhà trường trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, thảo luận những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.