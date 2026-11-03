Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Quang cảnh phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế làm việc và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.

Các đại biểu cũng nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội; báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2026 và phương hướng hoạt động của Hội khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đoàn chủ tịch làm việc tại phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu dự phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sau khi hợp nhất, Ban Chấp hành Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Lào Cai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức Hội từ cấp tỉnh đến cơ sở, từng bước ổn định và duy trì hoạt động thông suốt, bảo đảm không để gián đoạn việc thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, toàn tỉnh có 81 tổ chức Hội Cựu Công an nhân dân cấp xã, phường.

Hội viên Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Lào Cai luôn là hạt nhân trong các phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở.

Phát huy vốn sống, kinh nghiệm thực tiễn công tác, uy tín và bản lĩnh chính trị, các hội viên Hội Cựu Công an nhân dân trong tỉnh đã và đang tiếp tục tích cực góp sức bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Nhiều hội viên còn được tín nhiệm bầu là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, tham gia tổ an ninh trật tự, tổ hòa giải ở cơ sở.

Tại phiên thứ nhất, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo, làm rõ hơn những kết quả đã đạt được của Hội trong nhiệm kỳ qua. Đề xuất các giải pháp những đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và rút ra bài học kinh nghiệm để nhân rộng trong nhiệm kỳ tới.

Các tham luận trình bày tại Đại hội tập trung vào những vấn đề thiết thực, gắn với tình hình thực tiễn tại cơ sở. Tiêu biểu là tham luận của Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân phường Trung Tâm về phát huy vai trò của hội viên trong bảo tồn bản sắc văn hóa, xây dựng địa bàn không ma túy gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham luận của Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân xã Bắc Hà nhấn mạnh vai trò cầu nối của tổ chức Hội trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động Nhân dân vùng cao tham gia giữ gìn an ninh, trật tự.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành và các chức danh lãnh đạo Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Lào Cai khoá I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Lào Cai khóa I, gồm 37 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, Ban Thường trực gồm 3 đồng chí, Ban Kiểm tra khóa I gồm 5 đồng chí. Đồng chí Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo chương trình, phiên thứ hai sẽ chính thức khai mạc vào 8 giờ ngày 4/11/2026.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai sẽ tiếp tục cập nhật, thông tin kịp thời những nội dung quan trọng và diễn biến của Đại hội.